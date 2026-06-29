Oltre il delitto di Garlasco? Spacca la testa a Bugalalla e vinci i like (e una denuncia): siamo alla follia

La querela è stata depositata e l'istanza di mediazione è già stata fissata, proprio mentre l'eco di questa follia si incrocia inevitabilmente con un altro caso speculare e recentissimo: quello che ha visto come bersaglio Rita Cavallaro, firma del quotidiano Il Giornale. Soltanto pochi giorni fa, la cronista (che abbiamo intervistato proprio all’indomani della denuncia presentata dalla sua legale Elisabetta Aldrovandi), colpevole di seguire da un anno con meticolosa costanza i nuovi sviluppi giudiziari di Garlasco e le piste difensive, è stata travolta da una pioggia di fango e intimidazioni atroci sui suoi profili Facebook e X. Per lei le minacce parlavano di colpi d'arma da fuoco alla schiena e sfregi con l'acido muriatico, un'escalation intollerabile che l'ha costretta a chiedere alle autorità l'attivazione immediata del "codice rosso".

Due donne, due persone che fanno il loro lavoro, colpite a distanza soltanto perché rompono le scatole a una parte della narrazione (o dei narratori?), dentro un'arena mediatica che non produce più opinioni, ma genera querele. Una cloaca dove l'odio non è nemmeno ideologico, è solo ricreativo. In tutto questo, una professione, quella forense — lasciatecelo dire — rischia di trovarsi con una ferita identitaria non da poco se l’Ordine professionale non interverrà in qualche modo. Il tutto mentre la giustizia tenta di capire chi ha ucciso davvero Chiara Poggi. Che poi dovrebbe essere l’unica cosa importante veramente.