Delitto di Garlasco: si può dire o no che le capovolte ambiguità sulla mamma di Andrea Sempio fanno paura quanto l’odio social?

Invece no. I due legali e le trasmissioni TV che si sono affrettate a dare la notizia, così come le testate giornalistiche, hanno sguazzato, ancora una volta, nel dolore e nella sofferenza, salvo poi fingere che questo raccontare tutto fosse figlio della necessità di far dare una calmata ai social. E’ vero che i social network devono darsi una calmata, è vero che alcuni commenti online sono raccapriccianti e che molti degli utenti dei social sfogano rabbie e frustrazioni senza avere la minima idea del dolore che possono generare, soprattutto commentando una storiaccia, umanamente dolorosa, come quella del delitto di Garlasco che vede coinvolta la signora Daniela Ferrari.

Ma certi appelli si potevano fare anche senza sputtanare. Senza dire ciò che non era necessario dire. Oppure il non necessario è niente davanti a ciò che è funzionale? Altrimenti si toglie peso al peso, già insopportabile, del fatto stesso. Che è vero. Triste. Concreto. E disperato. E che, proprio per questo, non andava strumentalizzato anche se funzionale a lanciare un monito e un avvertimento. Le capovolte ambiguità su questa vicenda distruggono la privacy sanitaria, intesa come confine invalicabile, e tolgono ogni valore reale alla battaglia contro l'odio social. Senza, per altro, aggiungere niente di niente all’indagine e persino al processo mediatico. Quanto alla signora Daniela Ferrari, ci sentiamo di dire una sola cosa: si rimetta presto e al meglio: non legga nulla, non ascolti nulla… neanche i discutibili consiglieri che ha intorno.