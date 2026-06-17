Delitto di Garlasco: su Facebook solo invasati? No: a chiudere il conto sul nuovo “testimone” è stato proprio un gruppo social

A ritrovare il passaggio che chiude definitivamente il conto sono stati quelli de “La bilancia in discussione”, un gruppo Facebook particolarmente attivo sul “tema Garlasco” e su cui spesso, nell’ormai stucchevole gioco tra ultras del crime, è pure finito al centro di polemica. E che, invece, ha dimostrato di avere a cuore la verità più delle posizioni strumentali, visto che sono stati proprio loro a pubblicare – nelle ultime ore – le righe sottoscritte dagli inquirenti che mettono fine alla suggestione e che confermano – proprio come su MOW avevamo affermato – che i Carabinieri di Moscova hanno preso in considerazione ogni segnalazione salvo poi, giustamente, vagliarla, mettendo chiaramente agli atti il lavoro fatto anche se di mero ascolto e valutazione di attendibilità.

Il discorso, a questo punto, dovrebbe essere chiuso (anche se probabilmente non sarà così). Il discorso che vale la pena aprire, invece, è quello relativo all’atteggiamento e al ruolo che i social stanno avendo in tutta questa vicenda. Perché è vero – verissimo – che c’è tanto veleno, che ci sono leoni da tastiera pronti a sfogare ogni frustrazione su Alberto Stasi, su Andrea Sempio, sui Poggi, le Cappa o chiunque ha un qualche ruolo in questa triste storia, col grimaldello di una ragazza morta due decenni fa e che molti stanno sfruttando il tema per generare visual. Ma è vero pure – e dimenticarselo è da str*nzi – che c’è un mare di gente che sta semplicemente provando a partecipare. A rendersi utile in qualche modo. A mettersi lì anche a studiare e spulciare carte che magari non dovrebbe avere, ma che ormai ha. Con lo scopo non di inseguire chissà quale popolarità, ma semplicemente di aggiungere qualcosa. Ai fatti più che alle narrazioni. Il punto è sempre lo stesso: distinguere chi si distingue. Magari facendo lo sforzo, piuttosto, di ignorare chi, invece, fa di tutto per distinguersi senza l’unico elemento di distinzione che paradossalmente funziona sempre: l’equilibrio.