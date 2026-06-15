Delitto di Garlasco: un altro testimone dice di aver visto Stefania Cappa? Sì, ma non è attendibile: a dirlo sono i dati di cella

Sarebbe proprio durante la passeggiata che, sempre stando al racconto, è avvenuto l’incontro. “Durante la passeggiata – racconta ancora - ho percorso una strada che era caratterizzata da tante traverse con delle casette poste a sinistra rispetto al mio senso di marcia. Ad un certo punto da una di queste traverse è uscita una ragazza in bicicletta. Era vestita con una maglietta nera e un pantalone nero. Sembravano dello stesso tessuto. Non ho visto che scarpe avesse e non ricordo il colore della bicicletta. Ricordo solo che la bici aveva dei raggi molto lucidi. Ci siamo guardati negli occhi e poi lei ha proseguito. Pedalava velocissima anche uscendo dalla traversa e girando a destra verso di me. Non ho fatto caso se avesse o meno qualcosa in mano. Ho poi proseguito la mia passeggiata. Tornato a Voghera, sono andato a pranzo da amici, non ricordo a casa di chi fossi ma eravamo più di qualcuno. Dopo pranzo, non ricordo che ora fosse, apprendemmo la notizia dal TG che era avvenuto l'omicidio a Garlasco. Mi presero anche in giro i miei amici perché ero stato li e c'era stato l'omicidio. Qualche giorno dopo l'omicidio, sempre dal TG si apprese che cercavano una macchina nera e quindi i miei amici mi presero in giro dicendo che ora mi sarebbero venuti a cercare. Giorni dopo, mentre mi trovavo a Rimini, sicuramente dopo il 16 agosto, mentre mi trovavo in Hotel con la TV accesa senza audio, mandarono in onda le immagini delle due gemelle Cappa e io dissi ai presenti che quella ragazza li era quella che avevo incontrato quel giorno a Garlasco in bicicletta. Mi riferivo a Stefania Cappa. I presenti mi suggerirono di farmi i fatti miei”.

Nelle righe successive, l’uomo indica anche i nomi delle persone che erano con lui e, di una, anche l’utenza telefonica. Inoltre, avendo fornito il numero di telefono, ha fatto sì che si potessero cercare riscontri oggettivi alle sue parole. Ecco perché, ad oggi, quella sit è da ritenersi tutt’altro che attendibile. Ci siamo procurati i tabulati, o dati di cella per essere più precisi, e è bastato incrociare quelle tabelle alle affermazioni fatte, verificando il traffico di cella del 13 agosto (o anche del 12 agosto): della chiamata a (in verità più di una) a cui il testimone ha fatto riferimento nelle sue dichiarazioni (al figlio della persona che doveva incontrare), non c’è traccia da nessuna parte. Se abbiamo potuto farlo noi, l’avrà fatto di sicuro anche la Procura della Repubblica di Pavia. E, una volta appurato questo, evidentemente, non è stato necessario approfondire ulteriormente da parte degli inquirenti. Come già detto, infatti, la Procura della Repubblica di Pavia ha lavorato su ogni dettaglio, su ogni circostanza e non è pensabile che – se avesse trovato riscontro di quanto affermato dal testimone in questione – non ci sia traccia di un seguito nella documentazione al momento già prodotta. Ilfatto stesso che nell'ultima escussione di Stefania Cappa, del maggio scorso, non siano state poste domande su quella mattina del tredici agosto, su eventuali bici e ricostruzioni, dimostra in qualche modo che gli inquirenti non hanno ritenuto di dare un seguito. E’ più che probabile, quindi, che quanto affermato dal “sedicente?” testimone sia stato ritenuto non attendibile già dopo un primo semplice controllo del traffico di cella e che il verbale di quella SIT sia agli atti per un dovere formale (comprese le eventuali conseguenze), visto che comunque la persona in questione è stata ascoltata. Così come sono stati allegati agli atti molti altri documenti (anche semplici PEC ricevute dalla Procura) in cui diversi cittadini hanno raccontato di tutto (tranne il vero).