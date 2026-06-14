Delitto di Garlasco: non rompete il ca*zo a Alberto Stasi! È l’unica cosa da fare, mentre lui non può farne due

Sì, “libertà” è un termine improprio. Una farsa. Ma non per le ragioni dei soliti profeti delle negatività. La libertà di Alberto Stasi, in questo esatto momento, è una farsa per gli entusiasti del giorno dopo che vorrebbero il resoconto, la catarsi, la battuta pronta per l'intervista. Pretendendo, con stupida e cannibale supponenza, che Alberto Stasi si sintonizzi all'istante sulle frequenze della mediaticità del delitto di Garlasco. E’ una cazzata, oh! A prescindere se lo si ritiene innocente, colpevole o non giustamente condannato. Dieci anni di istituzione totale restituiscono un subacqueo – anche se ex bocconiano ormai abituato a tutto - che risale da un fondale senza camera di decompressione. Chi esce dal carcere soffre di una forma radicale di agorafobia sensoriale e relazionale. Vale per tutti e, inevitabilmente, varrà per Alberto Stasi. Psicologicamente, il sé si è contratto per sopravvivere alla routine del controllo; lo spazio intimo si è ridotto a un perimetro claustrofobico e scaraventare questa fisiologica fragilità rischia d’essere sadismo camuffato da gioia di vederlo fuori. Di immaginarlo libero. O quasi libero prima della Revisione.

A mettere le mani avanti. A dire senza dire. A spiegare senza stare troppo a spiegare, ci ha provato, ancora una volta, Giada Bocellari. Con un video diffuso ai giornalisti in cui illustra il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza come grimaldello per illustrare anche lo stato d’animo attuale del suo assistito. Il tutto mentre quel provvedimento comincia a circolare in rete e sui social, dimostrando quello che chiunque di buon senso ha sostenuto sin dal primissimo minuto: c’entra niente con la Revisione, ma ha un valore che non può essere ignorato. E che quel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, nelle pagine più crude, quelle relative alle prescrizioni che comunque restano, spiega pure che mentre tutti noi dovremmo, infondo, solo limitarci a non rompere il caz*o a Alberto Stasi per un po’ (magari fingendo che tutto è come qualche giorno fa), lui, Alberto Stasi, di cose non potrà farne solo due: allontanarsi dalla Lombardia e farsi beccare fuori casa nell’orario compreso tra le 23 e le 6,30 del mattino.