Delitto di Garlasco: il poker d’agosto della Procura di Pavia? Per Andrea Sempio si mette male (o è un’occasione)

Terzo documento, forse il decisivo. La biologia e il materiale genetico repertato sotto le unghie di Chiara Poggi. Il consulente dell'accusa, il professor Previderè, ha tracciato una linea retta: il materiale estratto è riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio. Per la Procura è la prova che blinda il tris (con l’impronta 33 e le ricostruzioni della Cattaneo). E poi c’è il quarto documento. L'assetto psicologico: l'incarico è in mano allo psichiatra Roberto Catanesi. Oggetto: valutazione della personalità di Sempio e misurazione dell'eventuale pericolosità sociale. Nessun colloquio clinico diretto. Catanesi ha lavorato esclusivamente in via documentale, incrociando i profili stilati in precedenza dal RACIS.

Ecco, la vera novità che lascia intuire la prossima mossa è qui. Il lavoro di Catanesi, infatti, potrebbe spingere la Procura a chiedere a Sempio, nel suo stesso interesse, di collaborare a un approfondimento. O, magari, a proporgli nuovamente di essere ascoltato dopo che ha rifiutato di farlo per ben due volte quando, però, il quadro per lui sembrava meno complesso e il rinvio a giudizio molto più lontano di quanto non sia adesso. Entro fine mese le consulenze entreranno nel fascicolo. A fine settembre le indagini si chiuderanno. Il passaggio successivo è, a livello logico e procedurale almeno nelle ipotesi, un nuovo tentativo di sottoporsi a interrogatorio. Altrimenti sarà direttamente richiesta di rinvio a giudizio, anche se non è detto che a settembre non si possa decidere per una ulteriore proroga. E Alberto Stasi in tutto questo? Per ora è fuori dall'inquadratura principale, ma è chiaro ch se il giudice per le udienze preliminari dovesse mandare a processo Sempio, la strada per la revisione della condanna di Stasi si aprirebbe quasi in automatico.