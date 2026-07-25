Delitto di Garlasco: coriandoli di scontrino? Dal prof. Galassi “schemino” e “prospettiva cronotanatologica” su “l’alibi” di Andrea Sempio

La reazione di chi ritiene che un medico-legale debba occuparsi solo di vetrini e rigonfiamenti post-mortem, infatti, è stata immediata. Quasi isterica. Ma su quali basi si vorrebbe precludere a uno specialista della materia la valutazione cronotanatologica, come l’ha chiamata lui, di una finestra d'alibi? Galassi non ha preteso di fare l'investigatore privato né il giudice, né tantomeno ha speculato sulla genuinità del parcometro. Molto più semplicemente, ha portato la discussione sui binari della logica scientifica che inevitabilmente ha a cuore, evidenziando come l'intervallo di validità di quel pezzo di carta non possa essere amputato a piacimento solo perché fa comodo guardare unicamente l'orario di inizio.

Perché secondo Galassi proprio qui sta il punto. Per mesi ci si è limitati a ripetere meccanicamente le 10:18 come se quell'orario chiudesse ogni partita sia per una parte che per l’altra. Galassi tira invece in mezzo la gravitas che la scienza biomedica impone, allargando lo sguardo all'intero arco di sosta pagato. E allora via ai numeri, quelli veri, calcolati rispetto alle stime storiche dell'epoca della morte e con tanto di schemino pubblicato sui social: “se consideriamo l’intervallo ampio cattaneano lo scontrino sempiano lo occupa per 60 minuti su 330, ossia pari al 18,18%”, ma se ci si sposta sulla stima Ballardini del 2007 (10:30-12:00), “48 minuti su 60 di quello scontrino ricadono dentro alla stima ballardiniana e quindi coprono tale intervallo per il 53,33%, e 18 minuti (11:00-11:18) rientrano nella centratura ballardiniana (11:00-11:30), quindi occupandola per il 60%”.