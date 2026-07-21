Delitto di Garlasco: minacce e pedinamenti alla difesa di Alberto Stasi? Luigi Grimaldi, la “compagnia di Mac Davil” e cosa è successo davvero

C'è poi il capitolo delle segnalazioni ricevute all'epoca dalla difesa su possibili piste legate a contesti occultisti e satanisti. Quelli che molti avevano liquidato come "avvertimenti inventati" o suggestioni senza fondamento si sono rivelati, a distanza di anni, drammaticamente mirati. Tra il 2025 e il 2026, infatti, gli approfondimenti su Sempio avrebbero fatto emergere un interesse documentato proprio per questi temi, a dimostrazione che già nel 2017 qualcuno negli ambienti sapeva dove avrebbero potuto andare a parare le indagini difensive.

Infine, Grimaldi smonta la teoria del complotto facendo parlare i calendari. Tra la denuncia dei pedinamenti del 2017 e la formale riapertura dell'inchiesta passeranno anni. Un percorso lungo e complesso, fatto di nuove memorie digitali depositate dalla difesa, perizie della Procura che hanno confermato le analisi di parte, una pronuncia della Cassazione e, infine, l'autorizzazione del GIP nel gennaio 2025. Altro che scorciatoia o macchinazione: per Grimaldi la nuova inchiesta si regge su elementi tecnici solidi e concreti. Con una nuova verità che ormai è destinata a emergere.