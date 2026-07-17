Delitto di Garlasco: la camminata di Alberto Stasi? Anche l’Istituto di Scienze Forensi demolisce la perizia Testi (con un video)

A ciò si somma la variabile della deambulazione successiva. Le scarpe di Stasi vennero sequestrate diciannove ore dopo il delitto. In questo lasso di tempo, l'indagato ha camminato su asfalto, ghiaia e cemento. Nella scienza forense, l'attrito continuo su superfici abrasive agisce come un nastro abrasivo a grana grossa, erodendo micron del polimero della suola e disintegrando ogni frammento cristallizzato. L’esperimento giudiziale del 2014, che impressionò i giudici per la luminescenza della suola del collaudatore, è ritenuto dall'ISF privo di validità scientifica: il tecnico pesava venti chili in più di Stasi e calzava un 44 rispetto al 42 dell'imputato, alterando la pressione esercitata sul fluido e la leva biomeccanica. Soprattutto, l'esperimento è stato interrotto subito dopo il passo, azzerando l'usura ambientale delle diciannove ore successive, un limite che gli stessi periti avevano dichiarato ma che la Corte ha ignorato.

Il postulato dell'imbrattamento inevitabile, poi, cadrebbe anche di fronte al confronto con i soccorritori. Carabinieri e personale del 118 deambularono nel medesimo corridoio e le loro calzature, sequestrate e analizzate, risultarono negative al luminol, a eccezione del medico che calpestò la pozza fluida sotto il cadavere. Se il sangue secco non si è ancorato alle suole dei soccorritori, lo stesso principio non dovrebbe valere anche per Stasi. Infine, l'ISF contesta i modelli geometrico-matematici usati per calcolare la probabilità di evitare le macchie (stimata dall'algoritmo allo 0,00038%). L'essere umano non è un robot bidimensionale che posiziona i piedi in modo casuale. Davanti a stimoli cromatici netti – il sangue di una persona cara sul pavimento – il cervello attiva automatismi inconsci di evitamento gestiti dalla visione periferica e dai movimenti saccadici. Il cervelletto altera la biomeccanica, modificando la lunghezza del passo e l'angolo di appoggio.