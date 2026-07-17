La Minetti è molto meglio di Mario Roggero

Certo è che questa presidenza della Repubblica deriva da un romanzo Quirinale molto interessante scritto nel 2022. E per i soliti colpi di scena, e per l’impossibilità scientifica di prevedere quel che sarebbe accaduto con sondaggisti da un lato ed esperti dall’altro prendere sonorissime cantonate nei loro fallimentari pronostici. L’Italia è, e sarà sempre, un Gattopardo e la scelta di Sergio Mattarella, per la seconda volta, questo ha rappresentato. Il momento politico, però, era molto particolare soprattutto per i deputati e i senatori di Forza Italia. Perché ecco, tutti gli uomini di Silvio Berlusconi, ai tempi ancora in vita, si mossero, ricordiamolo, con grande intensità – chi più e chi meno, per carità – al fine di individuare un candidato alla presidenza della Repubblica che fosse incline a concedere la grazia al compagno di mille avventure del Cavaliere, Marcello Dell’Utri, che all’epoca era in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Chi lo andava a trovare durante la sua reclusione avrebbe poi riferito a Silvio Berlusconi che il suo amico si sentiva abbandonato da lui in particolare. Cosa che ferì molto l’ex Premier e che tentò di rimediare a questa tristezza. Questo, perlomeno, è quanto ha raccontato circa un mesetto fa Giancarlo Micciché durante la sua audizione come teste durante il processo Baiardo.