Questo weekend Milano tornerà a cantare BENITO! BENITO! Il cortocircuito italiano da Bad Bunny a Vannacci

È qui che la vicenda diventa interessante. Perché la politica tradizionale continua a discutere di ideologie, programmi e alleanze mentre il consenso si sposta verso figure che nascono altrove: nei social, nella musica, nello spettacolo. Un tempo i giovani appendevano in camera i poster dei cantanti e ascoltavano i politici. Oggi ascoltano i cantanti per capire la politica. Bad Bunny è in Italia, a Milano (ippodromo SNAI), due giorni, 17 e 18 luglio. Con l'avanzata di Vannacci come saranno interpretati quei cori? Ci saranno soltanto fan del cantante o ci sarà anche una parte del pubblico che andrà da Bad Bunny solo per intonare il coro? E come distinguere chi urla “Benito” perché a favore dell'immigrazione e chi lo urla perché a favore della remigrazione? Ma quale migliore occasione per Giorgia Meloni del concerto di Bad Bunny, paladino dei diritti civili e dell'immigrazione, per contrastare l’ascesa del Generale, presentandosi in uno stadio a urlare "Benito"?