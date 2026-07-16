Cari radical chic, babbioni del web, cari Paladino e Crosetti: di Lele Adani e di questo calcio non avete capito niente

Ma chi ama il calcio vero non vuol far parte del club dei giusti. Adani ci piace perché è diverso e genuino. E come ci ha spiegato dopo la partita, l’emozione del calcio gli fa perdere anche la lucidità delle parole. Che bello essere veri in un mondo di manichini! Che bello ascoltare la manificenza dell’immaginario di Maradona che prosegue la sua storia nei panni di un Dios moderno e ancora più perfetto che di nome fa Lionel.

Che bella l’espressione “La routine dello straordinario”, al cross di destro di Messi che ha messo ko un’Inghilterra impaurita. Di sicuro resterà, inciderà questa pagina di storia del calcio. Lele è bravo, conosce il calcio e ci porta dentro le sue emozioni. I moderati lo ritengono eccessivo e ridondante? Opinione loro, legittima. Ma allora perché ci esaltiamo sulle parole di Victor Hugo Morales, quello del Barilete Cosmico, e Adani invece vi da fastidio?

Viva la competenza appassionata in un mondo di pagine fotocopiate.