Ma in che senso Max Verstappen ha messo sotto contratto un pilota McLaren? “Ha qualcosa in più rispetto agli altri, si vede”. E sul suo futuro a Spa tuona: “Non ho nulla da dire”

Nel paddock qualcuno l’ha giudicato un possibile indizio sul proprio futuro, soprattutto alla luce dei rumors che lo vedevano protagonista proprio insieme alla McLaren. Tutte chiacchiere che, non appena si è seduto sul divanetto presente nella sala delle conferenze stampa, hanno trovato una risposta: “Se ho aggiornamenti sul futuro? No. Le speculazioni che circolano non le valuto in nessun modo e non ho una scadenza temporale. Non ho nulla da dire da parte mia”, ha risposto Max alle prime domande che gli sono state poste. “Se resterò in Red Bull l’anno prossimo? Ho detto che non ho nulla da dire”.

Qualche minuto più tardi, però, è arrivato un quesito ancor più specifico. Dalla platea una giornalista chiede all’olandese se desideri guidare per la Red Bull anche il prossimo anno, lui risponde senza giri di parole: “Non voglio dire sì o no e non voglio parlare del mio futuro. Ho già detto molte volte che se ci fosse qualche novità la comunicherei in prima persona”.

Nonostante le voci sempre più consistenti di un suo possibile arrivo a Woking a partire dalla prossima stagione, quindi, la posizione non cambia. Di futuro non se ne parla proprio e per adesso la concentrazione resta tutta sul presente, con la sua Red Bull. “Chiaramente continuerò a lavorare – ha proseguito Verstappen – e anche se ci sono anni in cui sei più competitivo di altri, sia il mio approccio che quello del team non cambiano”.