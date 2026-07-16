Veramente fate? Andrea Pirlo è il favorito per la panchina della Nazionale, ma per capire che è inadeguato basta vedere il documentario sulla sua Juve

Siamo d’accordo perché basta analizzare la carriera del “maestro” in panchina per tracciare un quadro preoccupante. Con la Juventus nel 2020/21, ha vinto sì Coppa Italia e Supercoppa chiudendo al quarto posto in campionato, ma la sua esperienza è rimasta segnata da tante polemiche e dalla faticosa gestione Cristiano Ronaldo. Quando lo abbiamo visto all’opera nella serie All or Nothing su Prime Video, ci è sembrato di assistere al film “Polpette” di un giovanissimo Ivan Reitman e pezzo d’esordio di Bill Murray nei panni di capo animatore continuamente messo in mezzo dai ragazzi del campo estivo. Stessa roba. Ricordiamo Cristiano totalmente disconnesso nello spogliatoio, Bonucci a ruota libera. Chiesa spento. Ci poteva stare alla prima esperienza, in un ambiente complesso come la Juve. Il percorso successivo però non ha cambiato il canovaccio. Nel 2022 si è trasferito in Turchia, al Fatih Karagümrük, con cui ha risolto il contratto a tre giornate dalla fine di un campionato senza obiettivi. È terminata con un esonero, invece, l’avventura in Serie B alla Sampdoria, guidata per un totale di 45 partite tra campionato e Coppa Italia. Il ruolino di marcia diceva 16 vittorie, 12 pareggi e 17 sconfitte. Un fallimento. Infine la Serie B a Dubai, con lo United Fc. Esperienza di cui non abbiamo notizie di campo. Ma Maldini ci crede ancora e vuole affidargli la Nazionale. Nei giorni in cui assistiamo a un mondiale che abbiamo guardato dal divano per la terza volta. Dodici lunghi anni di buio. E ora ci vogliono rifilare anche questa …polpetta.