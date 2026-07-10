Qué locura il Mondiale! Noi ce lo siamo fatti raccontare da chi il Sudamerica lo conosce davvero: Carlo Pizzigoni su Bielsa, l’Argentina di Messi e quel “genio semplice” di Lele Adani

Alla luce dei risultati fin qui ottenuti che bilancio possiamo fare del cammino delle nazionali sudamericane in questo mondiale?

Un po' deludente. L'Argentina si sapeva che avrebbe lottato per arrivare in fondo, è l'unica squadra che si può permettere di poter staccare la spina, poi la partita tanto la riprende Messi. È stato incredibile nella gara contro l'Egitto, clamoroso, considerando anche l'età. Quindi diciamo l'Argentina siccome ha Messi fa una storia a parte. Male il Brasile, soprattutto perché si pensava che con l'arrivo di Ancelotti la confusione che regnava all'interno del gruppo in qualche modo potesse essere stanata, invece dall'inizio si è andati un po' per tentativi e probabilmente Carlo non ha ancora trovato la quadra. Poi la partita con la Norvegia poteva anche vincerla, però chiudere col 33% di possesso palla non è da Brasile.

Viste le convocazioni questo Brasile è sembrato, per fare il paragone, come il Paris Saint Germain di qualche anno fa: grandi campioni, messi in campo come figurine?

Si dice troppo spesso che questo è un Brasile scarso e secondo me non è vero. Certo, non ha neanche un gruppo di fenomeni. Il problema è stata la proposta: il Brasile deve proporre un calcio identitario e al di là del fatto che sia più o meno difensivo il problema è che non c'è mai stata questa identità. Ancelotti sicuramente è ancora molto amato come tecnico, perché il suo curriculum parla per lui, però c’è qualcosa che non va e deve essere corretta per i prossimi impegni, perché la Coppa America diventa già un obiettivo totale.

Sono stati più i demeriti del Brasile o più i meriti della Norvegia? Dopo questo risultato tornano attuali le parole di Adani di un anno e mezzo fa pronunciate in vista della gara con l’Italia.

Sì, ma non dobbiamo fermarci alla lettura dei nomi, Haaland e Odgaard non bastano da soli. È l'idea alla base ad aver fatto la differenza: hanno sfidato il Brasile con un'idea, con il coraggio e l’ambizione di dominarli. È questo ad aver portato la Norvegia su un altro livello. l’Argentina ha Messi e può permettersi delle pause all'interno della partita perché tanto ha Leo che ti rimette in carreggiata. Ma Haaland non è Messi. La Norvegia è una squadra che merita questi successi e andrà a giocarsela con l'Inghilterra. Ormai tutti hanno capito che per vincere mettersi dietro e ripartire non paga più. La direzione del calcio è chiarissima.

C'è chi ha criticato Ancelotti per non aver puntato maggiormente su Neymar: è un talento non del tutto compiuto?

Non entro nel discorso della professionalità di un giocatore, non mi interessa, è chiacchiericcio. Se hai Neymar in campo e giochi in contropiede, non ha senso. Per far giocare Neymar devi avere tanto possesso, non lo puoi obbligare a giocare a 50 metri dalla porta. È stato un grande giocatore, io mi sono fatto dare la sua maglietta prima che andasse al Psg. Se fosse rimasto al Barcellona probabilmente avremmo visto una carriera diversa, secondo me migliore. In questi giorni si parla anche di ritiro, ma io spero di no.

Messi contro l'Egitto giocato una partita quasi non da Messi, qualcuno dice che sarebbe dovuto uscire.

Era ubriaco chi lo diceva.

Messi è anche il collante di questa squadra?

Che l’Argentina sia Messi dipendente è abbastanza chiaro. Tante volte si parla del Brasile più scarso di sempre, ma questa Argentina non è mica forte. Non stiamo parlando di una squadra piena di campioni, senza Leo non va da nessuna parte. C’è Lautaro che è un bravo giocatore ma non è Crespo, Higuain o Batistuta.