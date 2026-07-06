Evviva Haaland, la Norvegia al Mondiale e l’orgoglio dei crociati della Vecchia Europa: la potenza identitaria (e non nazionalismo becero) di un Paese che sta saccheggiando l’impero Usa

Evviva Haaland, evviva i nuovi Crociati! Noi godiamo per il nuovo avvento, per questa nuova Vecchia Europa che distrugge e trionfa. Dedicato ai salottini frignoni che ancora piangono, dal grandioso 1-7 con la Germania nel 2014. Ieri un nuovo maracanazo, ennesimo trauma per un popolo che da domani si darà al rugby e al tennis, come l’Italia, ex-potenza calcistica decaduta. Nel dopo partita di Brasile-Norvegia, i calciatori gialloverdi carioca vagavano in campo con l’espressione di chi ha affrontato una forza sovrumana, mentre sulle maglie rosse dei norvegesi splendeva una croce blu. Non solo un vezzo grafico, ma vero e proprio manifesto identitario di un popolo europeo che non si vergogna della propria storia e che ha saputo cogliere il meglio da un passato che non ha nulla a che vedere coi crimini, i furti e il razzismo dell’imperialismo europeo e arabo dei secoli scorsi. La bellissima croce norvegese, quella che campeggia nella bandiera nazionale - concepita nel 1821 - si rifà al momento fondativo in cui gli avi vichinghi smisero di saccheggiare monasteri e cominciarono a costruirli. Cristianizzazione che in Norvegia non fu certo un pranzo di gala: re come Olaf Tryggvason la imposero con la spada, incendiando templi pagani, distruggendo idoli e offrendo ai sudditi la scelta tra il battesimo e conseguenze poco piacevoli. Ma fu anche un sincretismo funzionale. Le prime chiese in legno – le stave churches – sorsero sulle ceneri dei templi pagani. Una di queste, la chiesa di Urnes, eretta intorno al 1130 sulle sponde del Lustrafjord, è ancora lì con il suo crocifisso fregiato di intagli e antiche visioni dai riti psichedelici dell’epoca, in cui draghi e serpenti norreni si intrecciano con croci e simboli cristiani. È esattamente quel motivo che Nike ha tessuto all’interno della croce blu della nuova maglia della squadra di Re Haaland. Dietro la croce, i cognomi dei giocatori - Haaland, Ødegaard, Nusa e gli altri – non sono scritti in un font qualunque. Sono in Taakeferd Condensed, un carattere creato apposta, ispirato all’Elder Futhark, antico alfabeto runico norreno. Le lettere hanno angoli taglienti, geometrie da incisione su pietra o su osso. Come fossero uscite da una stele del X secolo che sembra dire: “Non ci siamo convertiti per diventare mansueti. Ci siamo convertiti restando noi stessi”.