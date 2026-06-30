L’inarrivabile goduria di vedere il Paraguay prendere a botte la Germania ai Mondiali. Capocciate, difesa e calcio anti-contemporaneo: i tedeschi sono fuori e solo chi è senza cuore non gioisce

“Oggi è stata una giornata epica: 26 guerrieri sono scesi in campo e 26 leggende sono uscite. Questo è il potere trasformativo di una nazionale quando è disposta a dare il massimo”, ha detto il ct del Paraguay Gustavo Alfaro: “I tedeschi si sono formati in accademie di altissimo livello, noi veniamo dalla terra rossa, giocavamo a piedi nudi, grazie ai sacrifici dei nostri genitori per portare i bambini agli allenamenti. Non rinneghiamo le nostre origini perché è ciò che ci definisce come squadra. È stata una dimostrazione assoluta di rispetto per noi stessi e di convinzione”. Da quando la Nazionale azzurra è stata eliminata sentiamo spesso parole simili: ah, i giovani non giocano più per strada, con le magliette al posto dei pali e i palloni fatti di stracci. Le scuse da boomer per mascherare il fallimento del progetto tecnico di una generazione di dirigenti e calciatori. Retorica insostenibile. Alfaro parla con consapevolezza, guarda alle origini prima ancora che al bel gioco: veniamo da lì, quella è la nostra storia, la portiamo in campo con orgoglio. Stavolta l’hanno vinta loro. La gente è scesa per le strade di Asuncion per guardare sui maxischermi l’impresa di una squadra che rappresenta un Paese di poco più di 7 milioni di abitanti. Il presidente Pena ha stabilito la festa nazionale per celebrare l’impresa: è la prima volta che il Paraguay batte una squadra europea in una partita ad eliminazione diretta. Lo fa contro una delle nazionali calcisticamente più importanti, modello e locomotiva, fino a pochi anni fa vincenti e belli da vedere. Vive un momento di crisi, la Germania. I tedeschi si sono arenati davanti a un calcio del passato, pallonate in avanti e botte. Un calcio che ieri sera al Gillette Stadium di Boston è stato bellissimo. Lasciamo stare il calcio raffinato nell’era della sua riproducibilità tecnica. Per una volta ha vinto l’anti-contemporaneo.