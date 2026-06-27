Kim Jong Un che pirata i Mondiali di calcio 2026 (e li trasmette senza autorizzazione) è un grandissimo su*a alla Fifa

Le stime parlano chiaro: la Fifa dovrebbe incassare circa 6 miliardi di dollari dai Mondiali 2026 in corso negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. La voce principale è rappresentata dai diritti televisivi e di trasmissione dei match, che valgono circa 3,8 miliardi di dollari, pari a quasi il 60% delle entrate complessive. Negli Usa, i diritti in lingua inglese acquistati da Fox pesano circa 480 milioni di dollari, mentre l'accordo di Telemundo per la trasmissione in spagnolo 465 milioni. A livello geografico, il mercato europeo genera circa 1,4 miliardi di dollari, seguito da Asia e Oceania (700 milioni) dal Sud America (360) e dall'Africa (200 milioni). Ok, in tutto questo c'è un Paese che sta facendo vedere le partite del torneo senza aver acquistato i diritti dell'evento. Si tratta della Corea del Nord di Kim Jong Un che, come dimostrano numerose immagini diffuse sui social, ha mandato in onda diverse gare (ancora da capire se complete o parziali) sulla televisione statale Korean Central Television (Kctv). Pare che Pyongyang abbia escluso dalla copertura soltanto le sfide che vedrebbero impegnate Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone, ma è pressoché impossibile confermare o smentire quest'ultima notizia riportata dai media di Seoul. Insomma, Kim ha “fregato” la Fifa?