New York Times e Wall Street Journal si accorgono ora di quello che diciamo da anni: la Corea del Nord sta “spaccando”, la sua economia è in crescita e Kim non è una macchietta

Andiamo con ordine. Noi questa roba qui, e cioè che la Corea del Nord non è sul punto di collassare, che Kim non è un pazzo ma un leader dotato di una strategia, che Pyongyang sta cambiando, che gli investimenti russi e cinesi hanno plasmato un nuovo volto al Paese, tutto questo lo diciamo da anni. Certo, i confini della Corea del Nord sono chiusi dal 2019, a eccezione dei cittadini russi e di pochi altri ospiti, ma le nostre fonti in loco ci hanno più volte assicurato che la situazione oltre il 38esimo parallelo è lontana anni luce rispetto a quella che viene raccontata dai media occidentali. Non abbiamo alcuna voglia di fare apologia nordcoreana, né di amplificare la propaganda di Kim. Studiando in maniera oggettiva e dettagliata questo Paese da tanto tempo, siamo felici che qualcuno rilanci quanto abbiamo detto. E cioè che a Pyongyang, capitale del Paese, ospita hotel di lusso, ristoranti festosi, negozi, parchi giochi, auto di un certo livello e, in generale, tutto quello che, più o meno, potreste pensare di trovare in altre grandi metropoli. Sia chiaro: questo boom economico sta attraversando tutto il Paese, ma il suo epicentro coincide con Pyongyang e non riguarda tutta la popolazione. “La Corea del Nord rappresenta la storia di crescita più improbabile al mondo. La sua economia sta prosperando come non si vedeva da anni, grazie alle vendite di armi e al dispiegamento di truppe in Russia, alle forniture e ai finanziamenti provenienti dalla Cina e alla capacità di eludere le sanzioni internazionali per importare maggiori quantità di energia, componenti e materiali”, ha chiosato il Wsj.