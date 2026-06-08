Pamela Genini: cosa cerca davvero la Procura? Abbiamo il decreto di perquisizione e sequestro a Francesco Dolci…

5500 è il numero del fascicolo. 50, invece, è quello delle pagine del decreto firmato dal pubblico ministero Giancarlo Mancusi con cui l’inchiesta sulla profanazione della tomba di Pamela Genini cambia profondamente prospettiva. Prima c’era la ricostruzione di un fatto— la violazione del sepolcro e la sottrazione della testa della donna assassinata nell’ottobre 2025 — ora c’è un’indagine che si arricchisce di un atto (di cui siamo entrati in possesso) che indica con maniacale dettaglio ciò che gli investigatori ritengono possa ancora esistere. Nascosto da qualche parte. Il decreto di perquisizione e sequestro eseguito nei confronti di Francesco Dolci è la fotografia dello stato delle indagini al 6 maggio 2026 e racconta, riga dopo riga, quali elementi abbiano portato la Procura di Bergamo a considerare non più neutrale la posizione dell’uomo che per mesi si è presentato come uno dei principali interpreti pubblici della vicenda Pamela Genini.

Gli inquirenti partono da un dato oggettivo. Il 23 marzo 2026, durante le operazioni di traslazione del feretro nel cimitero di Strozza, emergono anomalie incompatibili con una normale sepoltura. Il mastice utilizzato non corrisponde a quello originario. Le viti risultano manomesse. La bara di zinco presenta un taglio netto e preciso. Quando il coperchio viene rimosso, la scoperta è sconvolgente: mancano il cranio, il collo e gli ornamenti che accompagnavano la salma, in particolare il diadema fotografato prima della chiusura della bara. Da quel momento prende forma un’indagine che esplora moventi, relazioni personali e possibili responsabilità. Tutto rigorosamente narrato in TV. E è qui che emerge con forza il nome di Francesco Dolci. Nel decreto vengono ricostruiti anni di rapporti tra Dolci e Pamela Genini. La Procura evidenzia come il racconto fornito dall’indagato su una presunta relazione sentimentale intensa e reciproca sia stato smentito, secondo gli atti, da familiari, amici e conoscenti della vittima. Le testimonianze raccolte descrivono invece una frequentazione breve e sbilanciata, alla quale avrebbe fatto seguito un atteggiamento che diversi testimoni definiscono ossessivo. Invasivo. Costante. Ma sono soprattutto i comportamenti successivi alla morte di Pamela Genini a destare sospetti. Gli investigatori analizzano una lunga serie di denunce presentate da Dolci, molte delle quali riconducibili all’ipotesi da lui sostenuta di organizzazioni criminali interessate alla vicenda. Una pista che, scrive la Procura, non avrebbe trovato alcun riscontro concreto. Al contrario, proprio l’insistenza su questo scenario viene considerata dagli inquirenti un elemento da approfondire.