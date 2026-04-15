Pamela Genini e il destino dei due uomini della sua morte. Dolci per nove ore davanti ai carabinieri, Soncin a processo

C'è poi il carnefice, l'ex compagno Gianluca Soncin, oggi in prigione e ritenuto dagli inquirenti l'assassino. Per lui la procura ha chiesto il giudizio immediato, saltando l'udienza preliminare, e ora rischia l'ergastolo. Secondo la procuratrice aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo, il delitto sarebbe aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi, vincolo affettivo e atti persecutori. C'è infine una figura che naviga in una zona grigia. È l'altro uomo della vita di Pamela Genini, l'imprenditore Francesco Dolci. Era lui che la ragazza aveva chiamato al telefono poco prima di essere uccisa. Da quel giorno, Dolci non ha mai smesso di presentarsi dai carabinieri - anche quando non lo convocavano. Ci è andato il giorno dopo l'omicidio, a Pasqua, a Pasquetta, il giorno dopo ancora. “Io sono il testimone chiave del delitto”, ripete. E ora: “Sono la memoria vivente di Pamela”.

Non risulta indagato, ma nelle ultime ore è stato ascoltato per sei ore dai carabinieri per sommarie informazioni testimoniali, insieme a un pool che comprendeva anche uno psicologo militare. Poi è toccato ai suoi genitori, sentiti fino all'una di notte. Un totale di nove ore. Durante l'audizione - racconta - si è parlato delle persone che gravitavano attorno alla vita di Pamela e delle minacce che lui stesso avrebbe ricevuto di recente. Sotto la lente anche il suo smartphone: Dolci aveva fotografato la lapide della ragazza, documentandone lo stato di incuria, e aveva fatto girare quelle immagini tra le amiche di lei e gli inquirenti. Ed è proprio riguardando quelle foto che Dolci dice di aver notato qualcosa: tra un'immagine del 13 gennaio e una del 14 febbraio, una delle viti della lapide di plastica risulta in una posizione diversa. “Devono aver agito in quel lasso di tempo”, sostiene.