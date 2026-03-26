Oltre il femminicidio: tomba profanata e cadavere decapitato. Si, hanno portato via la testa di Pamela Genini dal cimitero di Strozza

La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per vilipendio e furto di cadavere. Ma chi ha rubato la testa di Pamela? Perché? E, soprattutto, cosa altro deve subire quella ragazza? Già la storia di Pamela Genini era stata la cronaca di una morte annunciata, scritta da Gianluca Soncin, un uomo di ventitré anni più vecchio che diceva di amarla. Una relazione nata a marzo 2024 e diventata quasi subito un’escalation di terrore. Botte, pugni sui denti, schiaffi senza motivo. All'Isola d'Elba aveva tentato di buttarla giù dal terrazzo solo perché qualcuno aveva fatto i complimenti al suo cane. A Cervia, a settembre, le aveva fratturato un dito. Il "codice rosso", per Pamela, non è mai scattato. Come se qualcuno l’avesse da subito bollata come una che se le meritava: perché troppo bella, perché s’accompagnava a quelli ricchi e quelle assurdità che si dicono per condannare socialmente chi non si è in grado di proteggere civilmente.

Il 14 ottobre scorso, Pamela aveva deciso di chiudere. Definitivamente. Ma "definitivamente", nel vocabolario di un predatore, significa solo una cosa: se non con me, allora con nessun altro mai più. Lui stesso ha tentato il suicidio quando ha capito quello che aveva fatto. Ora lui è in prigione in attesa di processo. Lei, invece, avrebbe dovuto riposare per sempre a Strozza. Ma forse qualcuno è voluto andare oltre un femminicidio, quasi a rimarcare l'idea che una donna non appartenga a se stessa nemmeno quando qualcuno l’ha tolta dal mondo.