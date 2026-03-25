Francesca Fagnani è immensa pure su Garlasco! Ecco cosa sappiamo sul “no” a Stefania Cappa a Belve Crime

La notizia l’avevamo data già ieri: Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi e figlia di Ermanno Cappa, non sarà intervistata a Belve Crime. Avevamo, riprendendo una indiscrezione di Davide Maggio, anche raccontato che quel “no” non sarebbe – come si poteva pensare – figlio di un rifiuto da parte di Stefania Cappa, ma figlio di un mancato accordo economico. Sì, una richiesta di 15000 Euro respinta alla mittente. Tra le varie supposizioni, pur con tutti i doverosi condizionali, avevamo provato anche a ipotizzare alcune ragioni di quel no, ma la soluzione definitiva, oggi, ce l’ha data la collega Grazia Sambruna: la RAI c’entra niente e la valutazione nei tavoli della RAI non c’è proprio mai arrivata.
E’ stata direttamente Francesca Fagnani che s’è rifiutata di prendere in considerazione la richiesta economica che sarebbe arrivata in risposta alla richiesta di intervista, con la motivazione che nessun ospite di Belve Crime riceve compensi. E’ la doverosa precisazione suggerita da una collega, una professionista seria, che lavora per Fanpage, che collabora con MOW da praticamente sempre e che si occupa principalmente proprio di TV e che, quindi, ci sentiamo di fare senza ricorrere a alcun condizionale.
Serviva un articolo intero per una semplice precisazione? Certo che no, bastava, come si dice in gergo, “aggiornare il pezzo di ieri” specificando che non s’è trattato di una decisione della RAI; ma proprio di un paletto categorico messo dalla giornalista romana non nei confronti della persona Stefania Cappa o di una specifica somma (15000 Euro) ritenuta non congrua, ma di chiunque si rende disponibile a sedersi sullo sgabello (simbolicamente scomodissimo) di Belve Crime a fronte di un riconoscimento economico.
Il pezzo intero, però, a questo punto serve per rispondere a un’altra domanda: ma quanto ca**o è immensa Francesca Fagnani? Stiamo rosicando pure? Sì. Signori, diciamolo senza vergogna, in questo momento chiunque racconta il delitto di Garlasco sogna di intervistare uno dei Cappa, che sia babbo Ermanno o una delle sue figlie Paola e Stefania. C’hanno (ci abbiamo) provato tutti, ma la porta è stata sempre chiusissima per chiunque. Francesca Fagnani, invece, quella porta era a quanto pare riuscita a aprirla. Salvo poi avere il coraggio di dire no a un “sì” quando la stragrande maggioranza dei colleghi ci avrebbe fatto più di un pensierino. Anche perché (insultateci pure, ndr) 15000 Euro sono tutto sommato una cifra arrivabile per una testata. Al di là, sia chiaro, di ogni giudizio morale, o deontologico, che ognuno sente di fare o non fare nel suo intimo professionale.
Adesso, semmai, sarà da capire chi vincerà la corsa – tra tutti gli altri – a offrire dai 15K in su. E c’è da scommetterci che c’è la fila. Anche perché la sorella, Paola, almeno stando a quanto detto nel famoso audio diffuso da Francesco Chiesa Soprani, ha già fatto sapere che per dire “tutto ma proprio tutto ci vogliono milioni, altro che la Ferragni”. Insomma, la gemella Stefania Cappa, alla fine, si sarebbe invece accontentata della stessa cifra che ci vuole per comprarsi una Panda.