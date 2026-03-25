Francesca Fagnani è immensa pure su Garlasco! Ecco cosa sappiamo sul “no” a Stefania Cappa a Belve Crime

Il pezzo intero, però, a questo punto serve per rispondere a un’altra domanda: ma quanto ca**o è immensa Francesca Fagnani? Stiamo rosicando pure? Sì. Signori, diciamolo senza vergogna, in questo momento chiunque racconta il delitto di Garlasco sogna di intervistare uno dei Cappa, che sia babbo Ermanno o una delle sue figlie Paola e Stefania. C’hanno (ci abbiamo) provato tutti, ma la porta è stata sempre chiusissima per chiunque. Francesca Fagnani, invece, quella porta era a quanto pare riuscita a aprirla. Salvo poi avere il coraggio di dire no a un “sì” quando la stragrande maggioranza dei colleghi ci avrebbe fatto più di un pensierino. Anche perché (insultateci pure, ndr) 15000 Euro sono tutto sommato una cifra arrivabile per una testata. Al di là, sia chiaro, di ogni giudizio morale, o deontologico, che ognuno sente di fare o non fare nel suo intimo professionale.

Adesso, semmai, sarà da capire chi vincerà la corsa – tra tutti gli altri – a offrire dai 15K in su. E c’è da scommetterci che c’è la fila. Anche perché la sorella, Paola, almeno stando a quanto detto nel famoso audio diffuso da Francesco Chiesa Soprani, ha già fatto sapere che per dire “tutto ma proprio tutto ci vogliono milioni, altro che la Ferragni”. Insomma, la gemella Stefania Cappa, alla fine, si sarebbe invece accontentata della stessa cifra che ci vuole per comprarsi una Panda.