24 marzo 2026

Davvero la Fagnani stava per intervistare Stefania Cappa a Belve Crime? Pare che il colpaccio totale su Garlasco sia saltato per una questione di soldi, ma…

24 marzo 2026

Davide Maggio ha sganciato la bomba: l’intervista di Francesca Fagnani a Stefania Cappa per Belve Crime non si farà perché non si è trovato un accordo economico. Mamma Rai, insomma, avrebbe detto no alla richiesta della gemella avvocato che ha seguito le orme di papà Ermanno. 15000 Euro, però, non sono così tanti per la RAI da non far pensare che possa esserci anche dell’altro. Anche perché, ammettiamolo senza gelosie, intervistare una Cappa sarebbe stato il colpaccio che ogni giornalista sogna da quando il delitto di Garlasco è ritornato a essere il caso dei casi

Foto di: Ansa

Davvero la Fagnani stava per intervistare Stefania Cappa a Belve Crime? Pare che il colpaccio totale su Garlasco sia saltato per una questione di soldi, ma&hellip;

Francesca Fagnani stava per fare il colpaccio: intervistare Stefania Cappa a Belve Crime? Arrivare, insomma, dove non è arrivato nessuno tra improbabili inseguimenti e chiusura totale a qualsiasi contatto con la stampa? Così dicono. Ma anche per la giornalista romana l’obiettivo resterà non raggiunto. Il motivo? I soldi, secondo l’indiscrezione lanciata da Davide Maggio, che con un colpo solo ha dato due notizie e fatto nascere una domanda.

Le due notizie? Potrebbero anche non essere notizie e finire smentite nel giro di poche ore, ma per ora sono queste: Stefania Cappa doveva andare a Belve Crime e la Rai ha deciso di non riconoscerle il compenso. La domanda, invece, è "quale è il vero motivo per cui è saltato tutto?". E è un caso, soprattutto, che la notizia s’è diffusa all’indomani dell’indiscrezione del TG1 secondo cui le gemelle, figlie di Ermanno Cappa e cugine di Chiara Poggi, potrebbero essere chiamate presto (ma abbiamo il dubbio che sia già successo) in Procura della Repubblica a Pavia nell’ambito delle nuove indagini su Andrea Sempio?

Francesca Fagnani a Belve
Francesca Fagnani

La versione ufficiale, ad oggi, è una e non c’è motivo di ritenere il contrario: la RAI ha deciso di non riconoscere i 15000 Euro di compenso richiesti (cifra sempre fornita da Davide Maggio). Perché sono troppi? Perché la spesa è alta per una resa minima o solo morbosa? Difficile da dire. Quello che si può dire, invece, è che la RAI tende a tirarsi indietro, o comunque a dire no, non solo quando domanda e offerta sono troppo distanti da un punto di vista proprio materiale, ma anche quando ci sono di mezzo faccende e personaggi controversi. E’ successo anche in passato. Soprattutto con chi è stato al centro di una qualche vicenda giudiziaria. In estremissima e cinica sintesi: la Rai, quando paga, non vuole poi ritrovarsi nelle solite polemiche per aver pagato personaggi troppo discussi o troppo nell’occhio del ciclone. E poi c'è pure da dire, e lo facciamo alla romana in omaggio alla professionista, che la Fagnani non è un che "dorme da piedi del letto": s'è occupata di cronaca, ha contatti e conosce, oltre che le dinamiche dei grandi casi, anche i segreti per intuire l'aria che tira.

Significa che Stefania Cappa e la sorella Paola potrebbero essere indagate? Piano oh: a oggi sarebbe da pazzi affermare una cosa del genere solo per una intervista saltata. Potrebbe essere, più facilmente, anche una “semplice” (laddove intorno a Garlasco “semplice” è sempre niente) di opportunità rispetto al momento (c'è anche il famoso esposto non esposto sugli altrettanto famosi audio scovati dalla dottoressa Bruzzone che è un tema caldissimo), visto che da poche settimane è stata depositata la consulenza della professoressa Cattaneo e che a breve – non appena anche Paolo Dal Checco farà il suo lavoro – si tireranno le somme di una indagine che potrebbe portare a riscrivere in toto i contorni del delitto. Insomma. Insomma, si rischia di avere l’intervista più ambita in assoluto, ma per parlare sulla base di qualcosa che potrebbe non essere più vero, o comunque pesantemente rimesso in discussione, già al momento stesso dell’intervista.

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