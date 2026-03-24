GialappaShow, tutte le anticipazioni e le indiscrezioni del globo terraqueo e quella di MOW: Giovanni Vernia pronto a perculare Jovanotti in studio

Finalmente una buona notizia per i telespettatori tutti: il 'GialappaShow' torna su Tv8 con una nuova edizione lunedì 30 marzo, in prima serata. Mancano pochi giorni alla messa in onda e due alla conferenza di presentazione ufficiale alla stampa, ma già si sprecano online e non solo indiscrezioni e anticipazioni su quali parodie vedremo all'interno della puntualissima ondata primaverile della trasmissione. La principale testata a riportar concreti spifferi a riguardo è 'Sorrisi' che anticipa non solo le combo comici-personaggi, ma pure parecchi co-condutturi in arrivo. Per l'esordio, troveremo il già annunciatissimo Jovanotti di fianco all'inossidabile Forest. Dopo di lui, Luca Argentero, Matilda De Angelis e la super protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo Ditonellapiega. Mentre i comici del cast non staranno certo a guardare: Michela Giraud s'impegnerà 'in una parodia delle fiction sulla scuola', Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi, Brenda Lodigiani 'una cantante immaginaria', Ubaldo Pantani Costantino della Gherardesca, Edoardo Ferrario Aldo Cazzullo, Gigi Fabrizio Corona e Ross Francesco Gabbani (fresco riconfermato nella giuria della prossima stagione di 'X Factor'). Oltre al lieto (speriamo, ndr) rientro di Maccio Capatonda che irriderà la cronaca nera in tv, s'aggiunge alla compagine l'indiscrezione giunta all'orecchio di MOW: Giovanni Vernia si cimenterà nei panni di Jovanotti, con ogni probabilità, già dalla prima puntata in cui, a questo punto, avremmo due Lorenzo Cherubini al prezzo di uno. 2 Jova is megl che uan?