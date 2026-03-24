GialappaShow, tutte le anticipazioni e le indiscrezioni del globo terraqueo e quella di MOW: Giovanni Vernia pronto a perculare Jovanotti in studio

Finalmente una buona notizia per i telespettatori tutti: il 'GialappaShow' torna su Tv8 con una nuova edizione lunedì 30 marzo, in prima serata. Mancano pochi giorni alla messa in onda e due alla conferenza di presentazione ufficiale alla stampa, ma già si sprecano online e non solo indiscrezioni e anticipazioni su quali parodie vedremo all'interno della puntualissima ondata primaverile della trasmissione. La principale testata a riportar concreti spifferi a riguardo è 'Sorrisi' che anticipa non solo le combo comici-personaggi, ma pure parecchi co-condutturi in arrivo. Per l'esordio, troveremo il già annunciatissimo Jovanotti di fianco all'inossidabile Forest. Dopo di lui, Luca Argentero, Matilda De Angelis e la super protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo Ditonellapiega. Mentre i comici del cast non staranno certo a guardare: Michela Giraud s'impegnerà 'in una parodia delle fiction sulla scuola', Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi, Brenda Lodigiani 'una cantante immaginaria', Ubaldo Pantani Costantino della Gherardesca, Edoardo Ferrario Aldo Cazzullo, Gigi Fabrizio Corona e Ross Francesco Gabbani (fresco riconfermato nella giuria della prossima stagione di 'X Factor'). Oltre al lieto (speriamo, ndr) rientro di Maccio Capatonda che irriderà la cronaca nera in tv, s'aggiunge alla compagine l'indiscrezione giunta all'orecchio di MOW: Giovanni Vernia si cimenterà nei panni di Jovanotti, con ogni probabilità, già dalla prima puntata in cui, a questo punto, avremmo due Lorenzo Cherubini al prezzo di uno. 2 Jova is megl che uan?
Jovanotti è al 100 % un personaggio che appartiene al repertorio di maschere su cui Vernia può contare. Più volte, infatti, lo ha imitato, sempre ironicamente, sulle frequenze radio di RDS. Il comico e showman deve avere proprio una particolare simpatia per Lorenzo Cherubini, oppure trovarlo fonte di grandissima ispirazione dato che lo imita almeno dal 2014, quando lo abbiamo visto canzonare la mancanza di sintesi - e molte altre buffe peculiarità - dell'originale. Lo stesso ha poi riproposto, nel tempo, anche in scena a 'Only Fun' su Comedy Central.
Sarebbe stato uno spreco, dunque, non cogliere l'occasione di mettere Jovanotti di fronte a un suo 'doppio', cosa che con ogni probabilità avverà appunto nel corso della prima puntata del 'GialappaShow', salvo esiti disastrosi in prova (a cui ci permettiamo fin da ora di non poter credere).
Gli spettatori più affezionati del gialappesco carrozzone avranno già notato un particolare non da poco: Vernia aveva già dato vita a una parodia di Fabrizio Corona nel momento del proprio approdo in trasmissione, un paio di anni fa. Ora il testimone passa a Luigi Esposito (Gigi di Gigi e Ross, ndr): sarà lui stavolta a calarsi nei panni di Mr. Flasissimo. Finora il comico non ha mai sbagliato un colpo, regalando per esempio l'imitazione definitiva di Stefano De Martino, nell'Olimpo del programma per sarcasmo e corrosività. Esposito riuscrà a tenere il passo se non a superarsi? E questo potrà dare qualche mal di pancia a Vernia che, dopotutto, imita l'ex re dei paparazzi dai tempi di 'Zelig'? Non lo sappiamo. Ma, essendo carogne, ci piace sognare...