Delitto di Garlasco: l’intonaco scomparso? I pm di Pavia sanno dove e quando s’è perso il campione di muro prelevato intorno all’Impronta 33

L’ultima frase dice di più di quanto non dica l’intero documento sul caso Garlasco. Perché appare poco credibile, oggi, che – anche se eventuali responsabilità non sarebbero comunque più perseguibili – il dottor Marco Ballardini non sia stato quantomeno sentito dalla stessa Procura della Repubblica di Pavia per capire se il campione di intonaco sia stato consumato tutto nelle varie fasi degli accertamenti o se, come era stato disposto e come ricorda anche il consulente di Alberto Stasi, dottor Matteo Fabbri, una parte ne sia stata conservata. A pensare male, diceva qualcuno, si fa peccato, ma ci si azzecca. Ecco perché l’assenza di documentazione relativa a una eventuale e recente escussione ulteriore del dottor Ballardini fa pensare che possa esserci una intera parte delle indagini sulla morte di Chiara Poggi ancora coperta dalla segretezza più assoluta. Chiaramente non in merito all’azione omicidiaria, ma a quanto avvenuto nel corso delle indagini del 2007 e nelle fasi precedenti all’inizio del processo di primo grado nei confronti di Alberto Stasi.

Quel campione è stato consumato tutto? O è davvero andato perso nelle pieghe della cronaca giudiziaria? Oppure c’è la possibilità che, avendo i carabinieri di via Moscova ricostruito tutti i vari passaggi e avendo individuato il momento in cui se ne sono perse le tracce, sia stato ritrovato? Impossibile, adesso, rispondere a questi dubbi, ma quell’ultima frase del documento di sintesi racconta chiaramente che le zone d’ombra (senza necessariamente voler vedere la malafede) sono davvero tante e che l’ulteriore slittamento della richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio – nonostante l’informativa di chiusura indagini – sia effettivamente una giocata di strategia da parte della Procura della Repubblica di Pavia. Che, come ha detto l’avvocato De Rensis di recente, ha continuato a restare in campo dopo aver lasciato intendere a tutti che la partita fosse finita e si potesse andare sotto la doccia.