Non chiamatelo Festival del giornalismo e del libro d'inchiesta! Zero donne fra gli ospiti, Raffaella Fanelli asfalta il Festival di Sorrento: “Ci stanno dicendo che non conta lo sguardo delle donne. Ranucci ha ignorato la protesta, mi fanno pena...”

Il palco di Sorrento ha fatto finta di nulla, ma per fortuna sul web il post di Raffaella Fanelli ha raccolto un ampissimo seguito: "Per fortuna non è caduto nel vuoto ma è stato ripreso da Paola Rizzi, che è vicepresidente di GiULiA, le 'Giornaliste Unite Libere e Autonome'. Lo hanno rilanciato e amplificato colleghe e anche colleghi".

Perché il giornalismo, soprattutto se cerca di fare la morale agli altri, deve necessariamente averne una propria: "Sono proprio quei nove volti a doversi rifiutare. Non mi fanno rabbia, mi fanno pena." "Per vendere qualche copia in più, per nutrire il loro ego con qualche applauso si prestano a questo spettacolo bieco e maschilista. E tra l'altro tra di loro c'è qualcuno che non sempre ha rispettato le donne...".

La questione, insiste Fanelli, non è personale. È il paradigma di un mondo: "Perché i festival non sono solo il calendario, le cene, l'albergo, sono atti simbolici, dicono come si fa il mestiere. E chi resta fuori dall'inquadratura in questo palco sono solo donne. Su quel palco ci stanno dicendo che non conta lo sguardo di una donna che ha affrontato lo sguardo di mafiosi, che ha subito querele temerarie per aver fatto il proprio lavoro.

È uno schiaffo a Fabiana Pacella, che con le sue inchieste ha denunciato la mafia nel Salento. Penso alle querele temerarie che ha affrontato Marilù Mastrogiovanni, penso a Sandra Rizza, cronista de L'Ora di Palermo che ha scritto negli anni caldi della guerra di mafia, ha sfidato poteri reali. Stefania Divertito, che da anni indaga sull'ambiente, sull'inquinamento, sulle bonifiche mancate. E anche Rosaria Capacchione, Francesca Vannocchi, Floriana Buffon, Annalisa Camilli, Stefania Limiti, Angela Iantosca, Milena Gabanelli, che proprio Ranucci ha sostituito a Report. Non è giusto".

E parlando di donne e inchieste non può non venire in mente Oriana Fallaci: "Io quando ho visto quella foto ho pensato alla grande Oriana Fallaci. Negli anni '70 intervenne in un dibattito televisivo sull'aborto. Un tema e un dolore che riguarda soprattutto le donne, ed era discusso solo da uomini, lì Oriana Fallaci lo fece notare. Ma almeno all'epoca c'era una voce femminile, ora paradossalmente siamo messi peggio".

La verità è che, oltre a una figuraccia si è persa una grande occasione. Ieri, per tamponare le polemiche, gli organizzatori del Festival hanno annunciato la presenza di Francesca Albanese in sostituzione di Lucio Caracciolo, che non potrà essere presente. Ma in questo caso, se possibile, la pezza è ancora peggio del buco. Perché, con tutte le giornaliste d'inchiesta che ci sono in Italia, l'unica donna che si è trovata è la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati? Allora non chiamatelo Festival internazionale del giornalismo e del libro d'inchiesta, "lo si chiami Festival degli uomini che fanno inchiesta" ci dice Raffaella Fanelli. Che poi chiude amaramente: "In un paese in cui vecchi notabili del giornalismo restano ancorati alle poltrone di cui hanno goduto per decenni grazie ad amicizie politiche, che cosa dovremmo aspettarci...".