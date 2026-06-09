Fabrizio Corona incita una folla di ragazzi a inneggiare al Duce. Curioso come 'l'intrattenimento' oggi vada sempre verso la destra (estrema), vero?

"Io sono notizia" è il titolo della docu-serie Netflix su esso, Fabrizio Corona. E già qui ci sarebbe da inorridire, almeno da parte di chi è al mondo da abbastanza tempo, rimpiangendo la belle époque in cui le sue 'notizie' si definivano semplicemente 'coronate', roba da ridere: nessuno avrebbe mai pensato di prenderlo sul serio, Fabrizio Corona era lo scemo del villaggio. Noto, al massimo, perché avrebbe fatto (e ha fatto, ndr) qualunque tipo di caciara pur di attirare l'attenzione su di sé, pure questa 'attenzione' fosse (ed è stata, ndr) pernacchie e sberleffi. Non si trattava di un genio incompreso, di un Braveheart da 'censurare' perché avrebbe potuto dire troppo e il solo pensiero faceva tremare molti, tra i 'poteri forti'. No, Fabrizio Corona era, per tutti, un chiassoso imbecille. Oggi, ahinoi, fin troppi lo considerano giustiziere, unica voce della verità, perfino coraggioso, eroico. Ripetendo giulivi l'autofiction che il nostro va ripetendo di sé. Dobbiamo tale stortura a YouTube, in particolare a 'Falsissimo', il coronato format YouTube che se ha un 'merito' è soltanto quello d'aver creato ancora più confusione su cosa diamine sia una 'inchiesta' e come si conduca per davvero, non solo per hype. Fabrizio Corona, a livello di personaggio e 'credibilità', era praticamente finito. Da ben prima che 'predicesse' il trapasso di Papa Francesco e, 'uscisse pure soltanto una foto di lui ancora in vita, mi ritiro'. Poi il Pontefice s'è affacciato all'Angelus. Ma Corona lì s'è scordato la sacra promessa di sparire dalle scene. Capita, amen.

Intanto, s'è messo sul tubo e lì è dove l'hanno riesumato i giovani - beati, innocenti, per forza di cose 'senza memoria' di ieri l'altro. Non è colpa loro, benintenso. Veniamo ai fatti recenti: lo scorso 6 giugno il king presso se stesso è stato ospite della festa di fine anno scolastico che si tiene a Rieti, evento tradizionale per città e provincia, strapieno di ragazzini. Ragazzini che a un certo punto si son messi a inneggiare al 'Duce' di fronte a lui che, compiaciuto, s'è limitato a filmare la scena per postarla tra le sue storie Instagram. Mentre l'ex 'paparazzo' li aizza con una serie di 'Non vi sento! Non vi sento!". E allora quelli urlano ancora più forte invocando Benito Mussolini. La caption social di Mr. Corona dice tutto: "Ascoltate cosa urlano in sottofondo. Secondo me la Meloni, Vannacci e tutta la destra, per le prossime elezioni si devono preoccupare". Ma sì, ma famolo pure Premier, questo qui.