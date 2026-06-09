Kanye West e Gemini Season? Bianca Censori come suprema donna pneumatico

Dev’essere l’ossessione da parte delle scienze dure, dicevamo, per l’origine della vita – quindi Big Bang, teorie evoluzionistiche ecc. ecc – che, una volta tradotta in termini accessibili all’uomo comune prende la forma di un’ossessione nei confronti di quel che è l’origine della vita visibile a occhio nudo, il seme, esempio supremo e concreto di Bene plotiniano. Origine somministrata oralmente e simbolo, peraltro, di evasione e salvezza passeggera. Quella salvezza da raggiungere attraverso la redenzione, cercata da West continuamente nella sua opera musicale, all’infinito. Una salvezza che non arriva mai, e ogni tentativo di redenzione è infinito in sé stesso, perché vissuto infinite volte. Il video di “Gemini Season” somiglia piuttosto ad una performance artistica estemporanea di Marina Abramovic, ma Bianca Censori somiglia ad una sorta di automa, una donna pneumatico del mondo nuovo la cui bontà è calcolabile in base alla sua abbondanza e alle sue qualità “pneumatiche”. L’uomo, invece, il supremo sacerdote. Non c’è più sangue di Cristo, nessuno crede più in Dio. C’è solo una sovrabbondanza di corpo, di carne. Da qui il latte con cui si sbrodola la Censori, potrebbe affogarne. Un peccato, forse, ma consumato in un paradiso terrestre, le Alpi bucoliche in cui potrebbe scorrazzare spensierata Heidi. Mille interpretazioni, tutte inutili, per una trovata così semplice da far arricciare i cervelli di tutti gli esperti di comunicazione, intellettuali e semiologici in circolazione, ma che mette a nudo in un minuto e mezzo l’unico vero motore del mondo. L’eros.