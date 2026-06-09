Prima TikTok poi le coltellate di Milano-Certosa? Il codice di sangue dei Latin King che ha condannato Gianluca Ibarra

Le gang che oggi si contendono i marciapiedi non hanno più l'epica stracciona e disperata delle pandillas dei primi anni duemila; hanno anzi modificato la grammatica anche un po' sfigatella della trap, esasperandola fino a trasformare l'odio in un brand criminale. Si sfilano i coltelli nei commenti. Si giurano la morte in rima. E poi si incontrano dove la città si sfilaccia e lo Stato scompare: sulle banchine delle stazioni secondarie. Filmando quasi sempre tutto. Tanto che nell'aula di tribunale, dopo l'omicidio di Ibarra, le immagini passate al setaccio dal magistrato non sono quelle di una qualche telecamera di sicurezza, ma sequenze girate dagli stessi presenti. Lasciatecelo dire, è la cosa più disturbante di tutta questa storia: signori, si muore pure di contenuti per i social. Si esiste per registrare e, ora, per registrare e quindi per esistere, si ammazza pure. Lo scopo? Quasi sempre è quello di ostentare quello che non c'è. Tanto che, ad esempio, nell'appartamento dove Ibarra viveva emerge una condizione differente. Di semplicità che, in quanto tale, finisce ignorata fino a che non succede qualcosa. La stessa semplicità di un padre che vorrebbe piangere il figlio, che racconta di aver perso pure un'altra figlia (morta di parto) ma che, intervistato da Repubblica, ha altre cinque parole da dire prima: "Ora abbiamo paura delle ritorsioni". È tutto qui il bilancio di Milano. Che poi è il bilancio di un Occidente che s'è abituato a liquidare tutto con un "sono ragazzi".