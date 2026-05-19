Chi è il “Monaco”, il gangster che vuole diventare deputato e ora si candida alle prossime elezioni?

Hutch, ma non il collega di Starsky. Il monaco, non quello di una Ballata del Mare Salato. Presunto criminale, per il Corriere della Sera, presunto politico per l’Irish Examiner. Chi è davvero Gerry Hutch? Il consensus lo vuole come presunto boss della banda criminale irlandese omonima. Però “il Monaco”, che oggi corre alle elezioni supplettive per il seggio lasciato vuoto dall’ex ministro delle finanze Paschal Donohoe a Dublin Central, tutto sommato a chi non vuole un’Irlanda del Nord indipendente, ovvero tutta quella politica che non è lo Sinn Féin di Mary Lou McDonald, fa comodo. D’altronde Hutch punta a quell’elettorato popolare urbano anti-establishment a cui anche rivolge anche Janice Bolan, candidata dello storico partito indipendentista che firmò il Goodfriday Agreement di Belfast. Tutto questo potrebbe favorire per sottrazione il socialdemocratico Daniel Erris, ma perché Gerry Hutch, il presunto boss che osò (pardon, avrebbe osato) sfidare il potentissimo cartello di Kinahan e che sarebbe stato a capo negli anni di una banda capace di effettuare colpi in banca per decine di milioni di dollari, oggi è così popolare in Irlanda e soprattutto, nel cuore elettorale dello Sinn Féin? Bella domanda.