10 anni senza Marco Pannella. TUTTO RADICALE TUTTO LIBERO. Come solo noi siamo rimasti

Ah, sono dieci anni, oggi, che manca Pannella. Che fu celebrato, osannato e insopportato in vita, nel senso che, spesso, quello che faceva veniva vissuto come troppo: troppi scioperi della fame, monologhi troppo lunghi, troppe battaglie. Ma Pannella ha sempre avuto ragione. Sempre.

E ora manca perché manca la sua irruenza, la sua fervente e depressa capacità di lottare (e di non stancarsi mai di farlo) per la libertà, ovunque essa sia da conquistare, ovunque essa manchi, a costo di essere troppo, appunto, a costo di essere incompreso, a costo di essere eccessivo, a costo di essere provocatorio. Ma la libertà è tutto questo: incompresa, eccessiva, provocatoria. La libertà è come l'orizzonte, quando ci arrivi ne vedi un altro. E infatti, che ve lo dico a fare, Saramago c'ha scritto un libro che si chiama Cecità. Lì stiamo andando: ci riempiono di immagini e non vediamo più niente.

Vedete, la grandezza di Marco Pannella è che ha sparso semi ovunque, che il vento ha portato in giro e la terra ha raccolto. Restano tracce di Pannella nei Radicali di oggi, che fanno battaglie più per Instagram che per altro, lo so, ma intanto le fanno: sulla cannabis, per esempio. Restano in Più Europa, con la Bonino e Riccardo Magi, nella loro visione di un sano europeismo e in alcune battaglie di Marco (una su tutte, quelle sulle carceri), anche se a loro manca la potenza e l'intransigenza di Pannella, ché se ci fosse stato lui, oggi, probabilmente vivrebbe incatenato davanti al Parlamento europeo per protestare contro Trump, contro Putin, contro tutti. Io sono contro, diceva Marco. E chi dice che non bisogna essere contro ma per qualcosa non sa (e non lo sa perché chi lo dice, di base, non è mai stato contro a niente) che essere contro significa aprirsi alle possibilità.

Restano tracce pure nel Pd che, senza riconoscerglielo, gli ha copiato molto se non tutto, in particolare un riformismo radicale che da anni è più di vetrina che di sostanza.