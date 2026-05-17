Sta per scoppiare una pandemia di Ebola? Quello che sappiamo: l’Oms dichiara l'emergenza sanitaria internazionale dopo i contagi in Congo e Uganda, che cos’è il ceppo Bundibugyo e quello che rischiamo: “Bisogna spegnere questo incendio il prima possibile”

Il ministro della Salute congolese Samuel-Roger Kamba ha dichiarato in conferenza stampa che "con questo ceppo, il tasso di mortalità è molto elevato, può raggiungere il 50%". Un problema cruciale ha riguardato anche la diagnosi. Il centro sanitario regionale di Bunia utilizza una macchina diagnostica, il Genexpert, in grado di riconoscere solo il ceppo Zaire — la variante più comune. Campioni raccolti tra il 28 aprile e il 1° maggio nella zona sanitaria di Aru erano risultati negativi a Bunia, ma poi positivi al Bundibugyo nei laboratori di Kinshasa. Un secondo gruppo di campioni, raccolti tra il 3 e il 7 maggio a Rwampara, aveva mostrato lo stesso schema: negativo a Bunia, positivo a Kinshasa. Il ritardo diagnostico ha permesso al virus di diffondersi per settimane prima di essere identificato. Il punto più delicato riguarda gli anticorpi monoclonali, considerati la base consolidata della terapia contro Ebola-Zaire, ma per il Bundibugyo al momento non disponibili. L'assenza di antivirali, monoclonali e vaccini specifici rende più complessa la risposta sanitaria. Il primo caso noto è quello di un'infermiera che ha sviluppato sintomi il 24 aprile e che è morta presso il Centro Medico Evangelico di Bunia. Quattro dei casi confermati erano operatori sanitari, indicando trasmissione all'interno delle strutture mediche. I pazienti hanno presentato febbre, dolori generalizzati, debolezza, vomito e, in alcuni casi, emorragie. Diversi casi sono deteriorati rapidamente fino al decesso. La provincia di Ituri presenta una serie di fattori che aggravano il rischio di diffusione: conflitti armati in corso, crisi umanitaria, elevata mobilità della popolazione, natura urbana e semi-urbana dei principali focolai, e una fitta rete di strutture sanitarie informali. Nella regione operano diversi gruppi armati, tra cui le Allied Democratic Forces, affiliate allo Stato Islamico, e una coalizione di milizie nota come CODECO, che combattono per il controllo delle miniere in questa zona ricca di minerali. La presenza militare ostacola l'accesso degli operatori sanitari e le operazioni di contenimento. Si tratta del diciassettesimo focolaio di Ebola registrato nella RDC dal 1976, anno in cui la malattia fu identificata per la prima volta a Yambuku, nella provincia dell'Equateur. Il precedente focolaio congolese si era concluso nel dicembre 2025.