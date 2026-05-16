Attentato a Modena, quello che si sa: auto sulla folla, chi è l'uomo con il volto insanguinato che ha bloccato l'attentatore, è terrorismo oppure no?

Il rombo di un motore ha squarciato la tranquillità del sabato pomeriggio modenese. Una Citroen C3 grigia, proveniente da Largo Garibaldi, ha percorso a tutta velocità via Emilia falciando tutto ciò che ha trovato sulla sua strada, per poi schiantarsi contro una vetrina. Secondo le ultime ricostruzioni, i feriti sono almeno sette, di cui tre in modo grave. Tra i casi più seri vi è una donna che ha subito l'amputazione di entrambe le gambe dopo essere stata schiacciata tra l'auto e la parete di un esercizio commerciale. Lei e un altro ferito grave — entrambi sulla cinquantina — sono stati trasferiti in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna. Gli altri feriti sono stati trasportati all'ospedale modenese di Baggiovara.