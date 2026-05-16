16 maggio 2026

Attentato a Modena, quello che si sa: auto sulla folla, chi è l'uomo con il volto insanguinato che ha bloccato l'attentatore, è terrorismo oppure no?

16 maggio 2026

A Modena un auto ha falciato i passanti in pieno centro, ferendo almeno sette persone. L'uomo poi, italiano di seconda generazione, ha impugnato un coltello prima di essere fermato. Quello che si sa fino ad ora

Foto di: Ansa

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Il rombo di un motore ha squarciato la tranquillità del sabato pomeriggio modenese. Una Citroen C3 grigia, proveniente da Largo Garibaldi, ha percorso a tutta velocità via Emilia falciando tutto ciò che ha trovato sulla sua strada, per poi schiantarsi contro una vetrina. Secondo le ultime ricostruzioni, i feriti sono almeno sette, di cui tre in modo grave. Tra i casi più seri vi è una donna che ha subito l'amputazione di entrambe le gambe dopo essere stata schiacciata tra l'auto e la parete di un esercizio commerciale. Lei e un altro ferito grave — entrambi sulla cinquantina — sono stati trasferiti in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna. Gli altri feriti sono stati trasportati all'ospedale modenese di Baggiovara.

L'uomo alla guida dell'auto è Salim El Koudri, trentunenne italiano di origini marocchine, nato a Seriate in provincia di Bergamo e residente a Ravarino, nel modenese, laureato in Economia ed incensurato. Dopo essere sceso dall'auto ha imbracciato un coltello e tentato la fuga, aggredendo Luca Signorelli, un passante che lo aveva inseguito per fermarlo. Signorelli, ancora sanguinante per una coltellata ricevuta, ha raccontato a Sky TG24: "Un primo fendente sono riuscito ad evitarlo, l'altro l'ho preso. Poi gli ho bloccato il polso e l'ho neutralizzato, con l'aiuto di altre persone arrivate nel frattempo".

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Luca Signorelli, l'uomo che per primo ha tentato di fermare Salim El Koudri

Per le modalità, il fatto richiama inevitabilmente alla memoria analoghi episodi in cui veicoli sono stati usati come armi contro la folla: dall'attacco sul lungomare di Nizza del 2016, in cui un camion uccise 86 persone durante i festeggiamenti del 14 luglio, al mercatino di Natale di Berlino dello stesso anno, fino agli attentati di Barcellona e Stoccolma del 2017. Eppure, secondo quanto riferito, gli investigatori tenderebbero a escludere la pista del terrorismo internazionale. Durante l'interrogatorio, El Koudri avrebbe dichiarato di aver agito "per rancore perché si sentiva bullizzato". In passato l'uomo è stato in cura per problemi psichiatrici presso una struttura di Castelfranco Emilia, ed è risultato negativo ai test per alcol e sostanze stupefacenti. Le indagini restano comunque aperte e, per non escludere alcuna ipotesi, inclusa quella terroristica, si è mossa la Dda di Bologna, coordinata dalla procuratrice aggiunta Morena Plazzi.

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di Michele Larosa Michele Larosa

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