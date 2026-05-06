Ve lo avevamo detto: con l'intervista di Roberto Savi a Belve Crime, Francesca Fagnani ha riaperto il caso dell'omicidio dell'armeria di via Volturno

L’omicidio nell’armeria di via Volturno, avvenne a Bologna il 2 maggio del 1991: vennero uccisi la titolare dell'armeria, Licia Ansaloni, e il suo collaboratore, l’ex carabiniere Pietro Capolungo. Si tratta di uno dei casi di cronaca nera che hanno segnato il nostro Paese, uno degli omicidi più noti e sanguinosi della Banda della Uno Bianca che, tra il 1987 e il 1994, seminò il terrore tra Emilia Romagna e Marche. In totale, furono 103 gli episodi criminali rivendicati: per lo più rapine a mano armata, in cui rimasero coinvolti 115 feriti e vennero uccise 24 persone. La rapina all'armeria di Via Volturno, ma dopo la puntata di Belve Crime la storia potrebbe essere riscritta, è uno dei casi più ricordati, anche perché il fatto venne rivendicato dalla Falange Armata.

Un'entità il cui mistero non è ancora stato svelato: organizzazione terroristica o azione di depistaggio, la Falange Armata divenne protagonista delle cronache italiane a partire dall'ottobre 1990: quando al centralino dell'Ansa di Bologna arrivò una telefonata che rivendicava l'omicidio di Umberto Mormile, un operatore del carcere di Opera che venne ucciso nell'aprile precedente. Da quel momento, il motto "Il terrorismo non è morto, vi faremo sapere poi chi siamo" divenne una costante nelle redazioni dei giornali: la Falange Armata arrivo a rivendicare gli episodi più disparati, persino le stragi di Cosa Nostra, tanto che si fece strada l'ipotesi che potesse trattarsi di un mitomane. Di fatto, ad oggi, il mistero non è stato ancora risolto: il principale indiziato come telefonista della Falange Armata infatti, l'operatore del carcere di Taormina Carmelo Scalone, venne condannato a tre anni in primo grado, ma poi la sentenza venne riabaltata per estraneità ai fatti e, in un secondo momento, l'innocenza confermata dalla Corte di Cassazione nel 2002.