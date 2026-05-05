E se Francesca Fagnani riaprisse il caso dell'omicidio dell'armeria di Via Volturno? A Belve Crime le rivelazioni di Roberto Savi, il capo della Banda della Uno Bianca

Per la prima puntata di Belve Crime, dopo 32 anni di silenzio, Francesca Fagnani ha intervistato il capo della Banda della Uno Bianca Roberto Savi, ottenendo rivelazioni che potrebbero persino riaprire anche i processi, come chiedono da tempo i familiari delle vittime. La Fagnani si è concentrata su uno degli omicidi più efferati della storia della banda, organizzazione criminale attiva tra Emilia Romagna e Marche tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90: tra i 103 episodi criminali, uno dei più controversi fu l’omicidio nell’armeria di via Volturno, a Bologna, il 2 maggio del 1991. Furono uccisi la titolare Licia Ansaloni e il suo collaboratore, l’ex carabiniere Pietro Capolungo, su cui Savi fa una dichiarazione incredibile: dice che non si trattò di una rapina, come invece stabilito dalle sentenze. “Ma va la, la rapina… Chi va a rapinare pistole? Non avevamo nient’altro che pistole in quella casa”, dichiara, e quando la Fagnani gli domanda allora quale fosse il reale motivo: “Lui era ex dei servizi particolari dei Carabinieri. Volevano una scusa, farlo fuori in qualche maniera. Che scusa prendiamo?”.

Ma le rivelazioni proseguono: l'omicidio in questione, sarebbe stato una richiesta degli "apparati", i quali avrebbero chiesto spesso azioni alla banda. COm'è possibile che per sette anni nessuno li avesse arrestati? “Sono subentrati personaggi non delinquenti che ci hanno garantito protezione. Ci sentivamo sicuri di muoverci”, racconta Savi, aggiungendo poi: “Tutte le settimane, passavo due o tre giorni a Roma”. “Con chi parlava?”, incalza Fagnani. “Eh, con chi parlavo…”, risponde Savi sardonico e prosegue “Andavo giù per parlare con loro”. “Loro chi? I Servizi?”, chiede la giornalista. “Ma sì (…) Insomma, quelli ci hanno aiutato, non ci hanno fatto prendere. E poi ci hanno fatto prendere”.