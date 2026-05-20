Ma Federica Abbate è la nuova Mogol? Se vedi i pezzi che ha scritto per gli altri ti spaventi, eppure ha dovuto chiedere a Sal Da Vinci di sposarla in video

Con una voce e una penna così non servirebbe pianificare tutto questo. Ma siamo in Italia, il Paese in cui i veri talenti dell’editoria rimangono spesso in panchina. Nella musica funziona allo stesso modo: Federica Abbate meriterebbe una maglia da titolare per ciò che ha dato alla musica italiana negli ultimi dieci anni, per come è riuscita a dare nuova vita ad artisti come Sal Da Vinci e per le indiscutibili qualità vocali. Eppure, dati alla mano dimostrano che — almeno riguardo al suo progetto discografico — rimane ancora in panchina.

E non perché le canzoni che canta non siano all’altezza di scalare le classifiche, anzi. Il cortocircuito sta proprio lì: lei è brava allo stesso modo, anzi, è anche più brava quando le canzoni le canta, perché la sua voce riesce a vestire i brani di una personalità non indifferente. Questo denota che il problema non è di natura artistica, ma di natura comunicativa. Ed è solo la prova del nove di come nella discografia italiana a dominare non sia sempre la meritocrazia, ma la strategia di comunicazione dell’artista, il modo in cui un’identità viene costruita e venduta.

Perché nel mercato musicale contemporaneo non basta più essere riconoscibili all’ascolto, bisogna diventarlo anche nell’immaginario collettivo: nei reel, nei meme, nei gossip, nelle narrazioni continue che tengono acceso l’interesse del pubblico. Bisogna essere, prima di tutto, un prodotto. Per questo Federica Abbate ha deciso di “appoggiarsi” al successo di Sal Da Vinci e di puntare sulle sue amicizie con volti noti del mainstream. E non è neanche tanto biasimabile per questo.

Federica Abbate, paradossalmente, paga proprio ciò che la rende speciale: è stata talmente presente nella musica degli altri da diventare quasi invisibile come protagonista. Tutti conoscono le sue canzoni, pochi associano immediatamente quelle emozioni al suo volto. E allora il matrimonio fake, i featuring strategici e i cameo virali sembrano tentativi di colmare non un vuoto artistico, ma un vuoto di percezione. Perché il talento, nel suo caso, c’è sempre stato. Forse è mancata soltanto una narrazione capace di metterlo davvero al centro e soprattutto a fuoco.

E se pensate che questa sia solo la storia di Federica Abbate o un caso anomalo, vi sbagliate. Questa storia restituisce un’unica verità: la buona musica, da sola, non basta più. E forse non è mai bastata. Del resto, questa storia non è neanche nuova. Nella musica italiana gli autori restano spesso nell’ombra degli interpreti: Mogol non era Lucio Battisti.