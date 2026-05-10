Arisa non è una 'dea', è dimagrita tanto e troppo in fretta. Body positivity un cazz0! Diventano tutte scheletri e non si può dire niente?!

Ora, il modo in cui Arisa sia arrivata a questo 'risultato' non ci importa. E nemmeno le motivazioni. Sono, giustamente, affari suoi. Ma le parole restano importanti e quelle scelte per definire la sua forma fisica dai fan come, ed è peggio, dalla stampa, sono fuori da ogni grazia - nonché realtà fattuale. Il dimagrimento qui è rapidissimo e sembra non accennare a fermarsi. È verissimo che la cantante sia sempre stata molto trasformista in carriera, fin dagli esordi con 'Sincerità', quando portava caschetto e occhialoni buffi a coprirle il viso. Poi ha attraversato diverse fasi camaleontiche, rinnovandosi a seconda dei progetti in cui si impegnava, dalla musica alla tv. Capelli corti poi extension sfrenate, curve più generose, versione educanda, cartoon, perfino panterona. L'abbiamo vista indossare e incarnare molteplici look, in continua metamorfosi artistica. E fino a qui, nessun problema. Anzi.

Il problema arriva adesso, però, mentre si mostra sempre più magra tra le ovazioni generali, i cori d'Alleluja delle lampadine. Perché ciò che abbiamo davanti agli occhi è preoccupante, non pare manco più lei. E se fosse un caso isolato, spaventerebbe di meno, certo. Purtroppo, oramai da qualche anno, negli Stati Uniti sfilano scheletri come se non più che negli anni Novanta. Tutte famose, 'bellissime', 'eleganti' e, alla fine ma pure all'inizio dei conti, quattr'ossa. Le maggiori celebrity hollywoodiane, ma pure quelle che aspirano a diventarlo, fanno l'impossibile per sembrare il più cadaveriche possibile. Sottoponendosi perfino a un intervento per togliersi chirurgicamente le guance (?!), la bichectomia. Sappiamo benissimo che, poi, quando una 'moda' nasce e corre negli States, arriva puntuale anche qui da noi. Non importa quanto sia stupida o pericolosa, nel nostro vocabolario è purtroppo scomparso il termine 'americanata', quindi qualunque trend, idiota e pericoloso per la salute o no, diventa presto 'must have' nel resto del mondo. Spero di non dovermi dilungare sulle motivazioni per cui le ossa esposte non possano esserlo. Non possano davvero tornare 'aspirazionali'. Sempre ammesso e non concesso che non lo siano sempre state. Con buona pace della body positivity.