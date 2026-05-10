LumenTale è il sogno anni Novanta di chi da bambino voleva creare i propri Pokémon

Sei un bambino degli anni Novanta e giochi a Pokémon. Sei nella tua cameretta, attorniato da poster, VHS e adesivi trovati dentro qualche rivista comprata in edicola, mentre stringi tra le mani la tua console Nintendo portatile, magari la prima che hai mai avuto. Sei felice e lo sai, ma insieme a quella felicità nasce anche un desiderio che ti rimane appiccicato addosso: un giorno farò un Pokémon-like tutto mio, con blackjack e squillo di lusso. Nel frattempo, però, hai scoperto anche Futurama e il tuo linguaggio si è inevitabilmente un po’ sporcato.

La storia di LumenTale parte più o meno da qui, da una generazione cresciuta tra Digimon dopo scuola, Game Boy scarichi e pomeriggi interi passati a immaginare creature inesistenti da “passarsi” con quel cavetto analogico che, all’epoca, sembrava davvero capace di collegare mondi, persone e fantasie. Solo che a differenza di tanti altri, un gruppo di quei bambini ha deciso davvero, una volta diventato grande, di provare a costruire il proprio monster tamer senza paura, ma con una buona dose di coraggio e un pizzico di incoscienza da eterni ragazzini.

Il progetto, sviluppato da Beehive Studios e pubblicato da Team17, è uno dei Pokémon-like italiani più ambiziosi degli ultimi anni e dietro c’è anche Fabrizio Laborano, già conosciutissimo nella community per Pokémon Xenoverse, fan game diventato nel tempo una sorta di culto underground capace ancora oggi di girare ossessivamente tra Reddit, forum e gruppi di appassionati. E forse è proprio lì che tutto ha iniziato a prendere forma. “L’idea di creare qualcosa di ambizioso come LumenTale nasce già durante lo sviluppo del fangame Pokémon Xenoverse, credo intorno al 2017”, ci racconta Fabrizio. “Quando ci siamo messi davvero al lavoro per realizzare questo progetto, non abbiamo pensato troppo, abbiamo agito e basta senza aver paura di fallire. E devo dire che alla fine ci è andata decisamente bene”. Parla spesso di community, di gruppo, di persone, e non lo fa nel modo plastificato delle PR bullshit addomesticate: si percepisce chiaramente quanto per lui il rapporto con chi segue il progetto sia stato fondamentale. “Dobbiamo tutto alla nostra community che ci ha sempre supportato e che ci ha fatto andare avanti senza mai ripensamenti”.

Ma LumenTale non nasce soltanto dai videogiochi, anzi. Nasce soprattutto da un immaginario culturale molto preciso, figlio di un’infanzia italiana anni Novanta fatta di anime, manga, serie tv, musica e mostri tascabili giapponesi che per molti non erano semplicemente un passatempo, ma un modo di guardare il mondo. “Sono un ragazzo del 1993 che vive di pane, Pokémon e Digimon”, dice ridendo. “Da quando ero piccolissimo ho sempre voluto inserire qualcosa di mio nelle storie con i mostri tascabili giapponesi. Nei disegni, nelle lotte con i giocattoli o semplicemente nella testa, c’era sempre quel brutto anatroccolo che era in compagnia di un Pokémon o un Digimon. Ma io ero felice perché era la mia creazione ed era in compagnia dei miei idoli”. Ed è probabilmente proprio qui che LumenTale trova la sua identità vera, il suo cuore pulsante: non tanto nel tentativo disperato di copiare Pokémon, quanto nella voglia quasi romantica di costruire qualcosa di personale, magari imperfetto, ma vivo. “Poi cresci, ti rendi conto che queste cose possono essere davvero realizzate e che ci sono altre persone in giro che la pensano come te. Creare un’alternativa per le nuove generazioni, ma soprattutto per la tua parte infantile che non muore mai e che ti aiuta a vedere a colori in questo mondo grigio”.