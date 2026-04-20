Il Metal Gear Solid degli abissi, abbiamo provato Darwin’s Paradox ed ecco perché è una ventata d'”acqua” fresca nel mondo dei videogiochi

Un po’ perché il protagonista, giustappunto un polpo, è una ventata d’aria fresca in un mercato videoludico popolato ormai soltanto da cavalieri marcescenti e solitari, personaggi femminili più o meno sessualizzati (sempre e comunque sovraumani), oppure da protagonisti di proprietà intellettuali ormai “antiche” da più di quarant’anni. E magari pure con i baffi, vero Mario?

Finalmente un gioco che non promette di fare centinaia di cose e di “regalare” ore e ore di gameplay agglutinante e senza soluzione di continuità.

Qui siamo di fronte a un gioco verrebbe da dire onesto, cioè che si presenta fin dalle sue prime battute per quel che è: un platform vecchia scuola, con stage, o livelli se preferite, di difficoltà crescente, con una sua narrativa interna semplice e cristallina. Siamo un polpo che se ne sta tranquillo a vivere negli oceani quando una sedicente azienda ittica, in realtà un gruppo di alieni da B-movie americano anni ’50, ci rapisce e, per una serie di sfortunati eventi, ci ritroviamo in un’enorme e tentacolare fabbrica di pesce, con l’unica missione di scappare.