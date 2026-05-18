Amici 25, dopo la finale possiamo dirlo: se la gente non lo guarda più (come prima), è perché è finita la favola del successo

Ma Amici, lo dicevamo, adesso ha 25 anni: è adulto. È nella fase della fine delle illusioni: col passare degli anni, ha perso l'aura romantica che lo caratterizzava, cioè quell' idea che fosse una strada non solo per inseguire un sogno, ma per realizzarlo.

Amici era un programma che, secondo la propria narrazione, aveva un secondo tempo: quello della vita fuori dalla scuola, di cui il talent si faceva via privilegiata da percorrere. Gli ex concorrenti intanto, hanno iniziato a raccontare della propria salute mentale, mentre i pezzi non scalano più le classifiche come un tempo, nemmeno su Spotify. Col passare del tempo insomma, si è svelato il meccanismo della dura legge dello spettacolo che spreme l'artista finchè, l'anno successivo, non ci sarà un'altra classe.

Si è perso dunque quell'elemento che faceva presa sui concorrenti stessi: l'idea che Amici fosse qualcosa di più di una semplice trasmissione televisiva. Adesso invece, l'impressione è che siano cambiati anche i ragazzi: più consapevoli, al contrario consci che si tratti solo di uno show televisivo. E lo sa anche il pubblico, che infatti ha iniziato a disaffezionarsi: è cresciuto pure lui, insieme allo show.

I tempi cambiano, 25 anni di vita per un programma non sono certo pochi: ma fino a quando potrà ancora durare la favola del talent fucina di talenti? All'indomani della finale, Pier Silvio Berlusconi si congratula con Maria De Filippi per il risultato: "Amici è un evento di cui siamo orgoglosi", ma il trend negativo è sotto gli occhi di tutti.

