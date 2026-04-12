Chi vince tra Canzonissima e Amici? È come entusiasmarsi per una corsa tra lumache

All'esordio, è stato un testa a testa lato Auditel. Poi De Filippi, già reduce da un'intera edizione di 'C'è Posta per Te' non brillantissima per i propri standard di share, alla seconda puntata ha convocato Hollywood: Zendaya e l'ex vampirello di Twilight Robert Pattinson. Sono rimasti in studio due minuti a dir tanto, ma l'effetto grandeur c'è stato comunque. Pure perché buona parte del pubblico odierno stava in culla o su di lì quando le trasmissioni di Bloody Mary, tipo appunto 'C'è Posta', ospitavano Robert De Niro. Per non parlare di 'Amici' che si fregiava di Patrick Dempsey o perfino Maradona come 'giurati speciali' per un'intera puntata. Mentre a duettare coi ragazzi del serale accorevano Anastacia, Kylie Minogue, Ricky Martin, Mary J. Blige e così via. Teneteve 'sti spicci.

Oggi o manca il budget o si dà per assodato che spendere non serva più per intrattenere la gente a casa. Che tanto poi il pubblico si vedrà il programma l'indomani, scegliendo eventualmente selezionate e selezionabili clip. La tv è fatta per un pubblico di assopiti sul divano, le trasmissioni devono iniziare tardissimo e prolungarsi fino all'ora dei licantropi e dei vampiri sperando così di racimolare qualche decimale di share in più l'indomani. Non ha più nulla a che fare, insomma, con l'intrattenimento. E così a chi importa ciò che viene mandato realmente in onda? È sbobba, sempre uguale a se stessa, già mangiata, digerita e metabolizzata: in oltre 20 anni di tempo, oramai è come se ci scorresse nelle vene e troviamo rassicurante, in un senso certamente masochistico, ritrovare infinite riproposizioni della medesima solfa sui nostri piccoli schermi. Perché ci ricorda quando eravamo (un po' più) giovani, perché siamo anestetizzati in un loop in cui 'la ruota gira, giiiiira' mentre nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma - in qualcosa di peggio perché sciatto e tirato via. Ma la nostalgia canaglia, in questi tempi incerti assai, è l'unica scappatoia, signora mia, la (non) soluzione. Perché pensare al domani, a qualcosa di pericolosamente 'nuovo' quando si può contare su un passato tanto vincente a cui tutti siamo (indotti a essere) affezionati? Basta farci caso: al cinema e nelle serie tv succede la stessa identica cosa: revival, remake, reboot con le storie di sempre, solo più annacquate, meno 'problematiche', più innocue. Tipo rifare 'Scrubs' e levar via il Dr. Cox - che ci crediate o meno, sta succedendo davvero (su Disney Plus).