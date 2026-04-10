Marco Ferdico e Luca Lucci, vite parallele in curva Nord e Sud: capi ultras, condannati in primo grado e accusati di essere narcotrafficanti (con la ‘ndrangheta sullo sfondo)

Due storie parallele, quelle di Marco Ferdico e Luca Lucci. Linee che però diventano tangenti in un punto: San Siro. Uno era nel triumvirato insieme ad Andrea Beretta e Antonio Bellocco in curva Nord, l’altro era il dominatore indiscusso della Sud. Capi ultras di Inter e Milan. Hanno portato avanti il “patto di non belligeranza” che da decenni regola i rapporti tra le due tifoserie organizzate: una pace in nome del bene della città e dell’autonomia. Sono tatuati, hanno carisma, Ferdico è arrivato ai vertici tardi rispetto a Lucci, che si è fatto tutta la gavetta da ultrà fin da quando era giovane e sopra di lui aveva Giancarlo “Sandokan” Lombardi e Giancarlo Capelli, "Il Barone". Ha vissuto le stagioni dei vari direttivi fino ad arrivare al vertice. Da San Siro al Tribunale: entrambi sono stati condannati in primo grado nell’inchiesta Doppia Curva. Sono ritenuti figure apicali delle due associazioni a delinquere presenti sui due versanti del Meazza. Ferdico e Lucci condividono una colpa, seppur di diversa misura (8 anni l’interista, 10 il rossonero). Marco è imputato anche nel procedimento, ricominciato proprio in questi giorni, per l’omicidio di Vittorio Boiocchi. Ferdico ha ammesso di aver spalleggiato Beretta nel fare l’azione e di essersi occupato anche di questioni operative. È lui ad occuparsi dei sopralluoghi, di organizzare l’arrivo in moto e poi la strategia per disfarsi del mezzo. Ha i contatti per far sparire il Gilera, cioè dei bulgari che dovranno aspettare il ritorno dei due killer, Pietro Andrea Simoncini e Daniel D’Alessandro. Anche Lucci, sempre secondo l’accusa, ha un tentato omicidio sulla coscienza, quello di Enzo Anghinelli, raggiunto da cinque colpi di pistola in centro a Milano. L’autore è ritenuto essere Daniele Cataldo, fedelissimo di Lucci.