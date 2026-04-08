Dalla Calabria a Milano, Marco Ferdico tra gli arrestati per ‘ndrangheta dalla Dda di Catanzaro. L’ex capo ultras della curva Nord è coinvolto insieme a membri delle famiglie Idà e Emanuele

Sono 54 le persone destinatarie di misure cautelari eseguite dopo l’operazione della Dda di Catanzaro tra Vibo Valentia, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo. 54 persone che nell’ipotesi degli investigatori avevano costituito un’associazione a delinquere di stampo mafioso con ramificazioni su tutto il territorio nazionale e finalizzata al traffico di stupefacenti, lesioni, omicidi, estorsioni e altri reati tutti aggravati dall’agevolazione o il metodo mafioso. La ‘ndrangheta, in poche parole. La Procura ha indetto una conferenza stampa per dare maggiori informazioni sui fatti e i dettagli dell’operazione che ha coinvolto 35 membri delle forze dell’ordine. Tra gli indagati c’è anche Marco Ferdico, ex capo ultrà della curva Nord dell’Inter, amico di Antonio Bellocco e già a processo per l’inchiesta Doppia Curva e l’omicidio di Vittorio Boiocchi. In primo grado del Doppia Curva è stato condannato per aver fatto parte dell’associazione a delinquere in curva Nord e nel corso dell’indagine è stata più volte e in vari contesti evidenziata la sua presenza in Calabria. A Soriano Calabro è sceso per giocare a calcio, lì ha conosciuto la sua attuale moglie, Aurora Simoncini, figlia di Pietro Andrea Simoncini, uno dei due esecutori del delitto Boiocchi; sempre a Soriano conosce con ogni probabilità altre figure nell’orbita dei Bellocco (nessuno della famiglia è coinvolto nell’operazione di oggi) e delle altre famiglie mafiose della zona.