Il vero stato delle cose in questo farwest della TV? Sottile non sarà mai Giletti e il servizio su David Rossi ne è la prova impietosa

L’allora direttore della filiale di Viadana è stato raggiunto dall’inviato di Sottile ma ha scelto di non rispondere ad alcuna domanda, lasciando spazio a lunghi silenzi, più inquietanti che informativi. Di quest’uomo non viene fatto il nome, nonostante sia facilmente ricostruibile: una scelta che solleva più di un interrogativo. Per tutelarlo? Forse. Ma viene da chiedersi se abbia senso oscurarne identità e volto senza però aggiungere elementi concreti, se non un generico clima di sospetto. Il riferimento alla cosca dei Grandi Aracri e ai presunti conti irregolari legati a quella filiale resta sullo sfondo, evocato più che documentato. Così come resta poco sviluppato il contesto dei rapporti territoriali e delle attività collaterali legate al mondo Mps. Il servizio, nel complesso, è piuttosto scarno: gran parte è un riepilogo delle puntate precedenti; una piccola porzione è affidata alle parole di Antonino Monteleone – che da anni segue il caso per Le Iene – e il resto è occupato dai silenzi dell’ex direttore. In trasmissione, il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Rossi, Gianluca Vinci, ha annunciato che verrà probabilmente convocato per chiarire alcuni aspetti. Insomma, non si può dire che il servizio sia del tutto inutile – qualcosa lascia, anche solo in termini di suggestione – ma FarWest resta ancora lontano dalla solidità narrativa e dall’impianto investigativo de Lo Stato delle Cose.