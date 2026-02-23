Ma davvero Lo Stato delle Cose chiude? Si, ma era già tutto stabilito da mesi: per Giletti, arrivano altre tre puntate ad aprile

Certo, non si può fare a meno di pensare alla striscia di Tommaso Cerno che costerà alla Rai ben 848mila euro, così come non si può non pensare ad Alberto Angela che, al contrario, rischia di non vedere rinnovato il suo contratto. È altamente probabile che stesse pensando a questo quadro generale Massimo Giletti, quando ha commentato a Fanpage.it con un lapidario “Viva il merito”.

Il suo programma del resto, non ha certo problemi di ascolto: la puntata di lunedì 16 febbraio aveva registrato un buon 7,2%, con 1milione 102mila telespettatori, quella precedente del 9 febbraio il 6,2% e 1milione di spettatori. Dati in tendenza con l'intera stagione televisiva del talk, attestatosi comunque intorno a un pubblico da un milione di telespettatori circa.

Se Lo Stato delle Cose chiuderà il 31 marzo non è perché è andato a toccare temi controversi, perché ha dato spazio a Fabrizio Corona o altro: semplicemente perchè il budget esaurito di cui si parla, non è una decisione dell'ultimo momento.