TeleMeloni strapaga la striscia quotidiana di Tommaso Cerno (3mila per cinque minuti) e lascia Alberto Angela senza contratto? La Rai spende 850 mila euro per il direttore de Il Giornale

Con due studi uno a Milano e uno a Roma, l'autore Alessandro Usai che altri non è che il cognato del Ministro Giuli, il programma del fedele Cerno sarà una striscia quotidiana in onda dal 2 marzo fino al 12 giugno. A riportare le cifre, Il Fatto Quotidiano in un articolo di Ilaria Proietti: 848mila euro totali, circa 11mila a puntata, di cui 3mila destinati al conduttore. Il tutto per la risicata durata di cinque minuti a puntata, dato che si tratterà appunto di una striscia quotidiana in onda prima dell'edizione del Tg2 delle 13.00.

Nei giorni scorsi gli esponenti del PD in commissione di Vigilanza Rai avevano chiesto chiarimenti, ritenendo il programma “l’ennesima prova dell’uso della Rai come strumento di propaganda politica”, specie considerando che con l'elezione del presidente di garanzia in stallo, la commissione stessa si ritrova a non poter operare. In quell'occasione, Cerno aveva replicato paragonandosi a Pucci, azzeccando in pieno l'accostamento; in effetti, in entrambi i casi, non c'è mai stato niente da ridere.

Dopo che il Fatto ha pubblicato i costi di Cerno, è subito arrivata una nota dei parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione di Vigilanza Rai: com'è possibile pagare tanto Cerno, mentre Alberto Angela è ancora senza contratto? E perché altri programmi come quello di Mario Tozzi sono a rischio chiusura? Secondo l'articolo del Fatto inoltre, i costi di Cerno incideranno anche sulla nuova edizione di Che ci faccio qui di Domenico Iannaccone, che rischia di slittare al 2027, mentre è ancora in forse Petrolio di Duilio Giammaria.