Vera Gemma sarà la protagonista del prossimo film del premio Oscar Sean Baker e dimostra che si può essere attrici anche senza far parte del circolino

Ci sono alcuni titoli che involontariamente descrivono una certa postura del cinema italiano, come Amici miei o I soliti sospetti. Da anni si dice che “a lavorare sono i soliti amici di”. In parte è così. Nel frattempo, sottotraccia, il cinema indipendente continua a lavorare, lottando per esistere e per portare qualcosa di diverso in sala: Le città di pianura, per esempio, o La valle dei sorrisi. Ce ne sono di autori che ci provano. Ma passano troppo spesso inosservati. Il riferimento mondiale degli indie è, da anni e ancor più dopo Anora, Sean Baker. Il regista ha un rapporto speciale con l’Italia: ha curato la prefazione della biografia di Ornella Muti e ha sempre elogiato il nostro cinema. Anche quello meno “autoriale” ed elevato. Il suo prossimo film sarà una “lettera d’amore alle commedie sexy italiane degli anni Sessanta e Settanta”. Protagonista sarà Vera Gemma. Baker aveva già presentato un’opera su di lei: Vera, nel 2024 a Los Angeles, ritratto dell’attrice realizzato da Tizza Covi e Rainer Frimmel. Ora i due torneranno a lavorare insieme.