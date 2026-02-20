Tommaso Cerno ha tutto: la direzione di un giornale, il megafono di Esperia, l’amicizia con “Il Tempo” e un governo dalla sua parte. Davvero la tv pubblica deve regalargli pure 3 mila euro per cinque minuti su Rai 2?

Cerno ha poi successo sui social, successo che si trasforma in potere (soprattutto per chi si occupa di informazione). Oltre ai suoi canali c’è Esperia, la pagina conservatrice sostanzialmente allineata al governo, a Il Tempo e a Il Giornale. Insomma, Cerno le ha tutte. C’era davvero bisogno di proporgli una striscia quotidiana su Rai 2, dal costo di produzione di 850 mila euro (11 mila euro a puntata), di cinque minuti, pagati al direttore del Giornale 3 mila euro a botta? Il punto non è che sia di destra o di sinistra, perché la sinistra lo fa e lo ha fatto, cos come la destra. Il punto non è neanche se Cerno sia o no bravo. E non si tratta neanche di parlare della quantità di soldi che riceverà (il lavoro non è gratis). In un altro Paese si potrebbe parlare del vero problema, e cioè del fatto che esista una tv pubblica, pagata per forza da tutti quelli che hanno un apparecchio tecnologico sotto forma di tassa, e cioè di pizzo. Questo sarebbe un tema liberale che non ci aspettiamo possa essere discusso sui giornali di destra (che è poi solo la destra sociale).