Ecco come la Rai sta affossando Report e Presa Diretta con i concorsi interni

Cosa succede? Che tutti gli altri giornalisti, qualora decidessero di firmare il nuovo contratto, verrebbero destinati alle sedi regionali. Sempre secondo quanto scrive La Notizia, Report si ritroverebbe con ben cinque collaboratori a rischio; ancora più grave la situazione per Presa Diretta, dove questo rischio si estende a tutti i cronisti di Iacona. Le due trasmissioni di inchiesta di Rai 3 si troverebbero così in forte dfficoltà: non solo perché perderebbero giornalisti fidati il cui lavoro nel programma è ampiamente consolidato, ma anche perché dovrebbero ricostruire la loro squadra.

Nel frattempo, pare che le modalità di selezione non abbiano soddisfatto nemmeno qualcuno dell' UniRai: all'interno del sindacato di destra ci sarebbero malumori perché si sarebbe dovuta privilegiare la pratica rispetto al curriculum, principio che non sarebbe risultato in linea con gli assunnti.